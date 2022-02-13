توقعات الأبراج وحظك اليوم 13-2: تحذير من الاستغلال.. ومفاجأة لهذا البرج

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".
برج الحمل
عاطفياً برج الحمل : تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد في علاقتك مع شريكك.
مهنياً: تستطيع التخلص من كل شيء يمنعك من تحقيق أحلامك.
مالياً: ستتحسن جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.
-برج الثور
عاطفياً برج الثور : بشرة جديدة لك لبداية فترة مقبلة سعيدة في حياتك مع شريكك.
مهنياً: حان الوقت لكي تجني ثمار تعبك، ومفاجأة في الطريق إليك.
مالياً: وضعك المادي يتسبب لك في الكثير من الخلافات مع شريكك.
-برج الجوزاء
عاطفياً برج الجوزاء : بذلت مجهوداً كبيرا في علاقتك مع شريك حياتك.
مهنياً: لا تقلق سيكون كل شئ على ما يرام.
مالياً: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة بسبب نقص الأموال.
-برج السرطان
عاطفياً برج السرطان : سوف تصلك رسالة سعيدة، ربما من شريكك القديم.
مهنياً: حاول استغلال شخصيتك القيادية في تطوير نفسك.
مالياً: ترغب في إقامة مشروع خاص بك.
-برج الأسد
عاطفياً برج الأسد : شخصيتك الطيبة تجعل أسرة شريكك يحبونك.
مهنياً: عملت بإجتهاد الفترة الماضية، لذا سيتم مكافئتك اليوم.
مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.
-برج العذراء
عاطفياً برج العذراء : فكر في إجازة طويلة مع شريكك تعيد فيها ترتيب أولوياتك.
مهنياً: حاول التركيز والهدوء وابتعد عن الشكوى.
مالياً:كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك حتى لا تخسر أموالك.
برج الميزان
عاطفياً برج الميزان : اليوم مليء بالأجواء السعيدة مع شريك حياتك.
مهنياً: يجب عليك أن تعيد علاقتك بزملاك في العمل مرة أخرى.
مالياً: فكر في كيفية الخروج من المأزق المادي الذي تمر به.
-برج العقرب
عاطفياً برج العقرب : تمتلك عاطفة كبيرة تجاه شريك حياتك.
مهنياً: حاول أن تستخدم التكنولوجيا في شغلك وستساعدك كثيراً.
مالياً: حدد أولوياتك المادية لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.
-برج القوس
عاطفياً برج القوس : ستشعر بالقليل من العزلة، فحاول أن لا تستسلم لذلك.
مهنياً: لديك العديد من المقابلات في العمل، فكن مستعدا.
مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.
-برج الجدي
عاطفياً برج الجدي : حياتك العاطفية ستكون في أحسن حالاتها.
مهنياً: حاول تطوير أفكارك لتغيير حياتك.
مالياً: ستستطيع شراء كل ما يحتاجك.
-برج الدلو
عاطفياً برج الدلو : لقد بذلت مجهوداً كبيرا في حياتك العاطفية.
مهنياً: الفترة القادمة في حياتك ستكون مليئة بالتعرف على أشخاص جدد في عملك.
مالياً: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون المتراكمة عليك.
-برج الحوت
عاطفياً برج الحوت : تحتاج هذه الفترة إلى بذل الكثير من الجهد في علاقتك مع شريكك.
مهنياً: تستطيع التخلص من كل شيء يمنعك من تحقيق أحلامك.
مالياً:حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.
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