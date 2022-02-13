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توقعات الأبراج وحظك اليوم 13-2: تحذير من الاستغلال.. ومفاجأة لهذا البرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope".

برج الحمل

عاطفياً برج الحمل : تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد في علاقتك مع شريكك.

مهنياً: تستطيع التخلص من كل شيء يمنعك من تحقيق أحلامك.

مالياً: ستتحسن جميع أحوالك المادية، ولكن احذر الحسد.

-برج الثور

عاطفياً برج الثور : بشرة جديدة لك لبداية فترة مقبلة سعيدة في حياتك مع شريكك.

مهنياً: حان الوقت لكي تجني ثمار تعبك، ومفاجأة في الطريق إليك.

مالياً: وضعك المادي يتسبب لك في الكثير من الخلافات مع شريكك.

-برج الجوزاء

عاطفياً برج الجوزاء : بذلت مجهوداً كبيرا في علاقتك مع شريك حياتك.

مهنياً: لا تقلق سيكون كل شئ على ما يرام.

مالياً: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة بسبب نقص الأموال.

-برج السرطان

عاطفياً برج السرطان : سوف تصلك رسالة سعيدة، ربما من شريكك القديم.

مهنياً: حاول استغلال شخصيتك القيادية في تطوير نفسك.

مالياً: ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

-برج الأسد

عاطفياً برج الأسد : شخصيتك الطيبة تجعل أسرة شريكك يحبونك.

مهنياً: عملت بإجتهاد الفترة الماضية، لذا سيتم مكافئتك اليوم.

مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

-برج العذراء

عاطفياً برج العذراء : فكر في إجازة طويلة مع شريكك تعيد فيها ترتيب أولوياتك.

مهنياً: حاول التركيز والهدوء وابتعد عن الشكوى.

مالياً:كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك حتى لا تخسر أموالك.

برج الميزان

عاطفياً برج الميزان : اليوم مليء بالأجواء السعيدة مع شريك حياتك.

مهنياً: يجب عليك أن تعيد علاقتك بزملاك في العمل مرة أخرى.

مالياً: فكر في كيفية الخروج من المأزق المادي الذي تمر به.

-برج العقرب

عاطفياً برج العقرب : تمتلك عاطفة كبيرة تجاه شريك حياتك.

مهنياً: حاول أن تستخدم التكنولوجيا في شغلك وستساعدك كثيراً.

مالياً: حدد أولوياتك المادية لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.

-برج القوس

عاطفياً برج القوس : ستشعر بالقليل من العزلة، فحاول أن لا تستسلم لذلك.

مهنياً: لديك العديد من المقابلات في العمل، فكن مستعدا.

مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.

-برج الجدي

عاطفياً برج الجدي : حياتك العاطفية ستكون في أحسن حالاتها.

مهنياً: حاول تطوير أفكارك لتغيير حياتك.

مالياً: ستستطيع شراء كل ما يحتاجك.

-برج الدلو

عاطفياً برج الدلو : لقد بذلت مجهوداً كبيرا في حياتك العاطفية.

مهنياً: الفترة القادمة في حياتك ستكون مليئة بالتعرف على أشخاص جدد في عملك.

مالياً: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون المتراكمة عليك.

-برج الحوت

عاطفياً برج الحوت : تحتاج هذه الفترة إلى بذل الكثير من الجهد في علاقتك مع شريكك.

مهنياً: تستطيع التخلص من كل شيء يمنعك من تحقيق أحلامك.

مالياً:حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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