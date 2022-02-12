إذا ظهرت كدمات مجهولة على جسمك.. توجه للطبيب فورا قد تدل على 7 مشاكل صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

ماذا تفعل إذا لاحظت وجود كدمات على جسمك بدون سبب؟.. تبدأ تتساءل لماذا تحدث وهل يجب أن تقلق، وما الذي يسبب هذا؟

في التقرير إليك الأسباب والمشاكل الصحية لظهور هذه الكدمات، وفق ما أورد موقع "برايد سايد"، كما يلي:

1. مرض السكري:

الدم والسكر هما أول ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذا الأمر، حيث يؤثر السكري بشكل سلبي على عملية الدورة الدموية، لذلك من السهل الإصابة بالكدمات، ويمكن أن تكون الكدمات أيضًا أحد أعراض هذا المرض في مرحلة مبكرة جدًا.

الأعراض الأخرى: غالبًا ما تكون عطشانًا، وتلتئم الجروح لفترة أطول، وتصاب بالتعب بسرعة وتشوش رؤيتك، ولديك بقع بيضاء على الجلد.

2. الاختلال الهرموني:

تعتبر "التقلبات" الهرمونية من أكثر الأسباب شيوعًا للكدمات، حيث يمكن أن تظهر إذا كان لديك انخفاض في هرمون الاستروجين.

وهذا يمكن يحدث إذا كنت تعانين من انقطاع الطمث، أو تتناول أدوية هرمونية، أو عند الحمل، ويؤدي نقص هرمون الاستروجين إلى إضعاف الأوعية الدموية بشكل كبير ويمكن أن تتلف جدران الشعيرات الدموية بسهولة شديدة.

3. نقص المغذيات:

قد تكون بعض الكدمات غير المبررة إشارة إلى أن الجسم يفتقر إلى العناصر الضرورية.

على سبيل المثال، يشارك B12 في إنتاج الدم، وفيتامين K مسؤول عن التخثر، ويلعب فيتامين C دورًا حيويًا في تكوين أنسجة جديدة، وبدونها تصبح الأوعية الدموية هشة للغاية.

فيتامين آخر مهم هو P، وبدونه يكون إنتاج الكولاجين مستحيلًا، وبالتالي تصبح الأوعية رقيقة ما يؤدي إلى تدهور حالة الجلد.

توازن الحديد مهم جدا للجسم، لذا عندما يكون هناك نقص أو الكثير منه، تسوء الشعيرات الدموية.

مصدر فيتامين ب هو الشاي الأخضر الطازج والتفاح واليقطين والثوم، ويمكن الحصول على فيتامين K في الموز والبيض والمكسرات والأسماك الدهنية، أما فيتامين ب 12 موجود في الكبد والأسماك والجبن والخس.

4. أمراض الدم:

يمكن أن تسبب أمراض الدم والأوعية كدمات، وغالبًا ما يكون مرض الدوالي، ونقص الصفيحات الدموية أو سرطان الدم ناتجًا عن مشاكل في الدورة الدموية.

لذا لا تؤجل زيارة الطبيب، خاصة إذا لاحظت أعراضًا مقلقة أخرى، مثل: ألم وتورم في الساقين أو نزيف في اللثة أو بقع شعرية صغيرة على الجسم أو نزيف في الأنف.

5. تناول الدواء:

يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية التي تؤثر على الدم إلى ظهور كدمات يمكن أن تختلف من غير موجودة تقريبًا إلى خطيرة جدًا.

وفي معظم الأحيان، تحدث بسبب مضادات الاكتئاب أو المسكنات أو الأدوية المضادة للالتهابات أو الأدوية المحتوية على الحديد أو الأدوية المضادة للربو.

الدواء الأكثر شيوعًا الذي يجعل الدم أكثر سائلة ويمكن أن يؤدي إلى كدمات هو الأسبرين.

إذا لاحظت العلاقة بين تناول الأدوية والالتهاب على جلدك ، يجب الذهاب للطبيب المختص، حيث قد تحتاج إلى التوقف عن تناول الدواء لتجنب النزيف الداخلي.

6. التدريب بالأوزان وحمل أشياء ثقيلة:

يمكن للكثير من التمارين أن يتسبب بالتلف للشعيرات الدموية، فعلى سبيل المثال، يمكن للتدريب بالأوزان أن يصبح خطيراً إن لم تكن مستعداً له.

حتى الأطفال معرضون للإصابة بهذه الكدمات، بسبب حقائب المدرسة الثقيلة هذه الأيام والتي بالكاد يمكنهم حملها.

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