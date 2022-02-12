احذر عرضين مرتبطين بالإصابة بـ"أوميكرون الخفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما من ناحية، نظرًا لانخفاض حالات كوفيد، فإن الأشخاص يتنفسون الصعداء، من ناحية أخرى، فإن ظهور المتغير الجديد لـ أوميكرون الخاص بالفيروس التاجي قد طرح تحديات جديدة.

أوميكرون هو أحدث نوع من فيروس كورونا، حتى الآن، تم إدراج خمسة أنواع مختلفة من الفيروس بما في ذلك Omicron من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) باعتبارها متغيرات مثيرة للقلق بسبب قابليتها العالية للانتقال والعدوانية.

تم العثور مؤخرًا على متغير فرعي من أوميكرون، ووفقًا لآخر تحديث قدمته منظمة الصحة العالمية، فمن المحتمل أن ينتشر على مستوى العالم.

يُقال أن متغير أوميكرون الخفي Omicron subvariant ، BA.2، أكثر عدوى من أوميكرون الأصلي، وفقًا لماريا فان كيركوف، المسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، من المرجح أن يصبح البديل BA.2 ، وهو أكثر عدوى من إصدار BA.1 السائد حاليًا ، أكثر شيوعًا، وفقا لموقع timesofindia.

هناك عرضان مرتبطان بـ أوميكرون الخفي

وفقًا للخبراء، تعد الدوخة أو الدوار أحد العلامات المبكرة للعدوى التي يسببها أوميكرون الخفي، يمكن أن تكون هناك أسباب أخرى وراء إصابتك بالدوار، ولكن إذا استمرت الحالة، يجب عليك الاتصال بطبيب.

وقال الخبراء أيضًا، إن الإرهاق يصيب الأشخاص بشكل أسرع في عدوى أوميكرون الفرعية مقارنة بالسلالة الأصلية، الدكتور أنجيليك كوتزي، الطبيب الجنوب أفريقي الذي اكتشف لأول مرة متغير Omicron قد ربط أيضًا التعب بهذا المتغير.

أعراض أخرى لأوميكرون الخفي

من المعتقد أن أوميكرون الخفي سيسبب أعراضًا خفيفة مثل المتغير الأصلي.

الأعراض الشائعة المصاحبة للعدوى الناتجة عن أوميكرون الخفي هي سيلان الأنف، حكة الحلق، الصداع، التعب، العطس، آلام الجسم، التعرق الليلي، فقدان الشهية، والقيء.

يمكن أن يعاني الناس أيضًا من الإغماء والاحتقان وضباب الدماغ والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة.

هل يجب أن نقلق من أوميكرون الخفي

ووفقا لماريا فان كيركوف، فإنه بينما لا يزال البحث جاريًا، لا يوجد مؤشر على وجود اختلاف في شدة العدوى التي يسببها أي من المتغيرات الفرعية.

وقالت فان كيركوف إن منظمة الصحة العالمية تراقب BA.2 لمعرفة ما إذا كان البديل يسبب زيادة في الإصابات الجديدة في البلدان التي شهدت زيادة سريعة ثم انخفاض حاد في حالات الأوميكرون، كما أكدت خبير منظمة الصحة العالمية إن BA.2 أكثر قابلية للانتقال من BA.1.

ووجد باحثون في الدنمارك أن BA.2 أكثر قابلية للانتقال بحوالي 1.5 مرة من BA.1 وهي أكثر خداعا في إصابة الأشخاص الذين تم تطعيمهم وحتى الذين حصلوا على جرعة معززة، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل هم أقل عرضة لنشره من غير الملقحين.

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