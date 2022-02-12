الامارات | مصر.. القبض على نصاب الكليات العسكرية

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. القبض على نصاب الكليات العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت جهات التحقيق في مصر قرارا بحبس نصاب بتهمة الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على التوسط لهم لإدخال أبنائهم الكليات العسكرية.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا بتضرره من أحد الأشخاص لنصبه عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية على خلاف الحقيقة.

وكشفت التحريات صحة والواقعة، وأكدت ممارسة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته وقدرته على تعيينهم بوظائف في الجهات الحكومية المختلفة أو إلحاق ذويهم بالكليات العسكرية على خلاف الحقيقة.

وتمكن المحتال من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ بزعم مقدرته على إلحاق نجله بإحدى الكليات العسكرية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية التي تسلمها ، حسب موقع "القاهرة 24" المصري.

واعتقلت قوات الأمن المشتبه به وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news