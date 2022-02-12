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الامارات | مخاوف من انتشار متحور جديد لكورونا بين القوارض في نيويورك

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شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من انتشار متحور جديد لكورونا بين القوارض في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وسائل إعلامية إن هناك مخاوف من أن تكون الفئران في مدينة نيويورك مصدر متحور جديد لفيروس المستجد (كوفيد-19).

وقالت "روسيا اليوم" و"ديلي ميل" إن فريق باحثين من تكساس A&M سان أنطونيو وكلية كوينزبورو المجتمعية في مدينة نيويورك، اكتشفوا سلالة غير معروفة من الفيروس وجدت في مياه الصرف الصحي بالمدينة يمكن أن تنقلها الفئران، ولاحظ أحد الباحثين أن السلالة لها تغيرات في الأحماض الأمينية تبدو متسقة مع سلالات الفيروسات التي تنقلها الفئران في الماضي.

وقال الدكتور كريس طومسون، الأستاذ المساعد في علم الأحياء بجامعة Loyola بولاية ماريلاند، إنه في كل مرة يجد فيها الفيروس طريقه إلى عالم الحيوانات البرية، يمكن أن يشكل خطرا متزايدا على البشر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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