أناقة وجمال.. أبرز 15 إطلالة لنجوم ونجمات الفن في افتتاح برنامج " الدوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ظهر عدد من نجوم ونجمات الفن بإطلالات أنيقة ومتنوعة، وذلك خلال حضورهم مساء أمس الجمعة حفل افتتاح برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الذي يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط.

وفي التقرير التالي، يستعرض "الخليج 365"، أبرز إطلالات نجوم ونجمات الفن في افتتاح برنامج " الدوم"، على النحو التالي:

- شيرين:

أطلت المطربة شيرين بإطلالة كلاسيكية، إذ ارتدت بدلة باللون الأسود، ونسقت أسفلها قميص باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون الأسود، واعتمدت مكياج قوي، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة قبعة بنفس لون البدلة.

وظهرت بإطلالة أخرى، مرتدية فستان طويل باللون الأسود بأكمام طويلة مزينة بالفصوص، واعتمدت مكياج سوارية وعيون سموكي.

- ليلي علوي:

بينما ظهرت الفنانة ليلي علوي بإطلالة جذابة، مرتدية فستان طويل أسود، مزود بأكمام واسعة، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت حذاء بنفس لون الفستان.

- دنيا سمير غانم:

بينما تألقت الفنانة دنيا سمير غانم بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستان طويل باللون الموف من خامة المخمل، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي

- يسرا:

وأطلت الفنانة يسرا بإطلالة شتوية جذابة، إذ ارتدت بالطو بصيحة الفرو باللون الأوف وايت، واختارت أن تترك خصلات شعرها القصير منسدلا، ووضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، وركزت على رسمة عيونها.

- كريم عبد العزيز:

ارتدى الفنان كريم عبد العزيز بدلة باللون الأسود، منسقا أسفله قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

- يوسف الشريف:

وأطل الفنان يوسف الشريف بإطلالة أنيقة، إذ ارتدى جاكيت باللون الكافيه، منسقا أسفله فيست وبنطلون ورابطة عنق باللون الأسود.

- إلهام شاهين:

وظهرت الفنانة إلها شاهين بفستان باللون الأسود، يتخلله بعض الوورد باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا هادئا، وارتدت إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، وخاتم.

- إنجي علاء:

ارتدت الكاتبة إنجي علاء فستان قصير باللون النبيتي مزينا ببعض التطريزات، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين، وبمكياج قوي، ونسقت مع الإطلالة كلاتش أسود.

- هالة صدقي:

وارتدت الفنانة هالة صدقي مرتدية فستان طويل باللون الأسود، مزود بأكمام شفافة، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا، واعتمدت مكياجا قويا.

- شريف منير:

بينما ظهر الفنان شريف منير مرتديا بدلة باللون الأسود، منسقا أسفلها "هاي كول" بنفس اللون.

- نجوي إبراهيم:

وارتدت الفنانة نجوي إبراهيم بدلة كلاسيكية باللون الأبيض، ونسقت أسفلها قميص بنفس اللون، ووضعت مكياجا قويا، وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وعدة خواتم.

- حنان ماضي:

وظهرت المطربة حنان ماضي في أول ظهور بعد غيابها بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستان باللون الأزرق مزينا ببعض التطريزات، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.

- ريم مصطفي:

واختارت الفنانة ريم مصطفي الظهور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان كت باللون الأسود، واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

- أمير كرارة:

وارتدى الفنان أمير كرارة بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

- يوسف عثمان:

بينما ظهر الفنان الشاب يوسف عثمان ببدلة باللون الأسود، منسقا أسفلها قميص أبيض ورابطة عنق باللون الأسود.

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