أعلنت طلاقها.. فساتين منة حسين فهمي في زيجاتها الثلاثة.. الأخير جريء ومختلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصدرت منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة مرفيت أمين محركات بحث جوجل، بعد إعلانها انفصالها عن زوجها، الذي استمر لفترة ليست طويلة.

وكتبت منة فهمي عبر "إنستجرام" ردا على سؤال أحد متابعيها عن حالتها الاجتماعية قائلة: "مطلقة والحمد لله".

وردت على سؤال آخر من أحد متابعيها حول إمكانية عودتها مرة أخرى إلى طليقها المحامي طارق جميل سعيد: "مفيش أي أمل على الإطلاق لكن اتمناله كل خير".

وفي إطار هذا نستعرض لكم إطلالات منة حسين فهمي في حفلات زفافها:

تزوجت منة أول مرة من الفنان شريف رمزي عام 2008 واستمر الزواج حتي أعلنت الانفصال في 2011.

وارتدت حينها فستان باللون الأبيض بقصة الكب من قماش الستان ومنفوش من أسفل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت طرحة زفاف ناعمة باللون الأبيض.

وفي المرة الثانية عام 2015 تزوجت من الفنان أحمد فهمي، وانفصلا في فبراير 2018 بعد زواج دام 3 أعوام.

وأطلت بفستان باللون الأبيض بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وتزوجت في المرة الثالثة من المحامي الشهير طارق جميل سعيد، في يوليو 2018، وأقيم الحفل على شاطيء البحر في الساحل الشمالي،

ولكن أعلنت انفصالهما أمس.

اختارت إطلالة جريئة وخارجة عن المألوف، إذ اعتمدت كروب توب كت باللون الأبيض، مع جيب بنفس اللون، واختارت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

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