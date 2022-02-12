حذفت صور زفافهما.. 20 إطلالة لـ سمارة يحيي زوجة أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سمارة يحيى ملكة جمال العرب وزوجة حارس نادي الزمالك والمنتخب المصري محمد أبو جبل، باتت محل اهتمام الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية تزامنًا مع حالة التألق التي صنعها زوجها في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في الكاميرون.

تصدرت سمارة يحيى محرك بحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إلغاء متابعة زوجها لحسابها وحذف الصور الخاصة بهما من حسابه على "إنستجرام" بدورها قامت سمارة بخطوة مماثلة.

واستمر تصدرها للتريند بعد تعليقها على تصريحات زوجها مع الإعلامية منى الشاذلي حول وجود مشاكل في العلاقة، قائلة إنها كانت تعتقد أن زوجها أذكى بكثير أن يتحدث حول علاقتهما الزوجية على برنامج تليفزيوني.

من هي سمارة يحيي؟

ولدت في مدينة بومرداس في شمال الجزائر، وتبلغ عمرها 28 عاما، كما حصلت على ليسانس في التسويق وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

وفي الأول من مارس عام 2020 تم الإعلان رسميا عن سحب لقب ملكة جمال العرب لسنة 2019 من أميرة يحيى سمارة، ومنحه للوصيفة الأولى فريال حمامة.

المتحدث الرسمي باسم المسابقة، قال في تصريح لـ"النهار" الجزائرية، إنه تم سحب اللقب من سمارة؛ بسبب إخلالها بالعقد المبرم بينهما"، فخلال سنة التتويج، حصلت خروقات كثيرة من طرف "الأميرة سمارة"، مؤكدا أن الهدف من مسابقة الجمال ليس تجاريا، بل هو خيري.

وفي إبريل من العام 2021، احتفل محمد أبو جبل الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بعقد قرانه على سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر.

دائما ما تواكب سمارة يحيى صيحات الموضة، وتهتم بالظهور بإطلالات تناسب قوامها ولون بشرتها.

اعتمدت سمارة يحيي مؤخرا لون الشعر الأشقر الفاتح في أحدث إطلالاتها على إنستجرام مع تسريحة الشعر الويفي الطويل، بينما كانت سابقا قد أطلت بالشعر الأحمر المالس بقصة شعر متوسطة الطول، كذلك اعتمدت سابقا لون الشعر البني الداكن، مع تسريحة الكيرلي.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أبرز 20 إطلالة لـ سمارة يحيى زوجة حارس المنتخب المصري وفريق الزمالك محمد أبو جبل في الألبوم المرفق التالي:

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