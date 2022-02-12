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الأسود جاد والأحمر مندفع.. اعرفي شخصية خطيبك من لونه المُفضل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كل واحد منا ينجذب إلى ألوان مختلفة، ولكن هل تعلم أن اللون المفضل لشريكك يمكن أن يحدد شخصيته إلى حد ما؟ هذا ما يوضحه موقع "timesofindia".

1. الأرجواني:

إذا كان شريكك ينجذب إلى اللون الأرجواني، فهذا يشير إلى أنه شخص يبحث عن الأمان العاطفي في الحياة، بالإضافة إلى إنه إنسان جيد ومبدع.

2. الأسود:

أولئك الذين يحبون اللون الأسود يأخذون الأمور على محمل الجد ويركزون على إنجاز مهامهم بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى أن هذا اللون هو رمز للكرامة.

3. الرمادي:

محبين اللون الرمادي يتسمون بالهدوء في معظم الأوقات والدبلوماسية ويهتموا بأعمالهم الخاصة.

4. الأبيض:

بسيطون للغاية ويحبون الأشياء بالترتيب ويدفعون عن أنفسهم بشدة كثيرًا، ولكن غالبًا ما يساء فهمهم.

5. الأحمر:

عشاق اللون الأحمر شديد التركيز والتصميم ولكنهم عرضة للأفعال المندفعة، بالإضافة إلى إنهم يتعاطفون مع الأشخاص من حولهم وصريحين عندما يتطلب الأمر ذلك ويكتسبون احترام الأخرين بسهولة.

6. الوردي:

اذكياء ومتعاطفون للغاية ويعشقون السلام والهدوء ويقدرون الأشخاص الأخرين.

7. الأزرق:

عشاق اللون الأزرق يحافظون على دائرة أصدقائهم قريبة جدًا من قلوبهم، بالإضافة إلى أنهم جديرين بالثقة وودودين.

8. الأخضر:

أولئك الذين ينجذبون إلى اللون الأخضر، هم من عشاق المساحات الخضراء والطبيعة وقوتهم تكمن في إدارة الوقت ولديهم أولوياتهم بشكل صحيح.

9. البرتقالي:

عشاق اللون البرتقالي متفائلون ورائعون ولا يخافون أبدًا، علاوة على ذلك فهم اجتماعيون ويتم الاعتماد عليهم غالبًا لحل المشكلات.

10. الأصفر:

إيجابيون بطبيعتهم ويحبون البقاء في دوائر صغيرة وسعداء ومفكرون ومبدعون للغاية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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