الأسود جاد والأحمر مندفع.. اعرفي شخصية خطيبك من لونه المُفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
كل واحد منا ينجذب إلى ألوان مختلفة، ولكن هل تعلم أن اللون المفضل لشريكك يمكن أن يحدد شخصيته إلى حد ما؟ هذا ما يوضحه موقع "timesofindia".
1. الأرجواني:
إذا كان شريكك ينجذب إلى اللون الأرجواني، فهذا يشير إلى أنه شخص يبحث عن الأمان العاطفي في الحياة، بالإضافة إلى إنه إنسان جيد ومبدع.
2. الأسود:
أولئك الذين يحبون اللون الأسود يأخذون الأمور على محمل الجد ويركزون على إنجاز مهامهم بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى أن هذا اللون هو رمز للكرامة.
3. الرمادي:
محبين اللون الرمادي يتسمون بالهدوء في معظم الأوقات والدبلوماسية ويهتموا بأعمالهم الخاصة.
4. الأبيض:
بسيطون للغاية ويحبون الأشياء بالترتيب ويدفعون عن أنفسهم بشدة كثيرًا، ولكن غالبًا ما يساء فهمهم.
5. الأحمر:
عشاق اللون الأحمر شديد التركيز والتصميم ولكنهم عرضة للأفعال المندفعة، بالإضافة إلى إنهم يتعاطفون مع الأشخاص من حولهم وصريحين عندما يتطلب الأمر ذلك ويكتسبون احترام الأخرين بسهولة.
6. الوردي:
اذكياء ومتعاطفون للغاية ويعشقون السلام والهدوء ويقدرون الأشخاص الأخرين.
7. الأزرق:
عشاق اللون الأزرق يحافظون على دائرة أصدقائهم قريبة جدًا من قلوبهم، بالإضافة إلى أنهم جديرين بالثقة وودودين.
8. الأخضر:
أولئك الذين ينجذبون إلى اللون الأخضر، هم من عشاق المساحات الخضراء والطبيعة وقوتهم تكمن في إدارة الوقت ولديهم أولوياتهم بشكل صحيح.
9. البرتقالي:
عشاق اللون البرتقالي متفائلون ورائعون ولا يخافون أبدًا، علاوة على ذلك فهم اجتماعيون ويتم الاعتماد عليهم غالبًا لحل المشكلات.
10. الأصفر:
إيجابيون بطبيعتهم ويحبون البقاء في دوائر صغيرة وسعداء ومفكرون ومبدعون للغاية.