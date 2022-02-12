الأسود جاد والأحمر مندفع.. اعرفي شخصية خطيبك من لونه المُفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كل واحد منا ينجذب إلى ألوان مختلفة، ولكن هل تعلم أن اللون المفضل لشريكك يمكن أن يحدد شخصيته إلى حد ما؟ هذا ما يوضحه موقع "timesofindia".

1. الأرجواني:

إذا كان شريكك ينجذب إلى اللون الأرجواني، فهذا يشير إلى أنه شخص يبحث عن الأمان العاطفي في الحياة، بالإضافة إلى إنه إنسان جيد ومبدع.

2. الأسود:

أولئك الذين يحبون اللون الأسود يأخذون الأمور على محمل الجد ويركزون على إنجاز مهامهم بالطريقة الصحيحة، بالإضافة إلى أن هذا اللون هو رمز للكرامة.

3. الرمادي:

محبين اللون الرمادي يتسمون بالهدوء في معظم الأوقات والدبلوماسية ويهتموا بأعمالهم الخاصة.

4. الأبيض:

بسيطون للغاية ويحبون الأشياء بالترتيب ويدفعون عن أنفسهم بشدة كثيرًا، ولكن غالبًا ما يساء فهمهم.

5. الأحمر:

عشاق اللون الأحمر شديد التركيز والتصميم ولكنهم عرضة للأفعال المندفعة، بالإضافة إلى إنهم يتعاطفون مع الأشخاص من حولهم وصريحين عندما يتطلب الأمر ذلك ويكتسبون احترام الأخرين بسهولة.

6. الوردي:

اذكياء ومتعاطفون للغاية ويعشقون السلام والهدوء ويقدرون الأشخاص الأخرين.

7. الأزرق:

عشاق اللون الأزرق يحافظون على دائرة أصدقائهم قريبة جدًا من قلوبهم، بالإضافة إلى أنهم جديرين بالثقة وودودين.

8. الأخضر:

أولئك الذين ينجذبون إلى اللون الأخضر، هم من عشاق المساحات الخضراء والطبيعة وقوتهم تكمن في إدارة الوقت ولديهم أولوياتهم بشكل صحيح.

9. البرتقالي:

عشاق اللون البرتقالي متفائلون ورائعون ولا يخافون أبدًا، علاوة على ذلك فهم اجتماعيون ويتم الاعتماد عليهم غالبًا لحل المشكلات.

10. الأصفر:

إيجابيون بطبيعتهم ويحبون البقاء في دوائر صغيرة وسعداء ومفكرون ومبدعون للغاية.