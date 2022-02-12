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الامارات | ركوب الخيل يعالج الجهاز الهظمي ويزيد من طول الأطفال !(شاهد)

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطت قناة الإخبارية نت ، الضوء على طفل يعاني من مرض الجهاز الهضمي، ووجد في ركوب الخيل علاجًا له، خاصة أنها أصبحت تستخدم في علاج الأمراض المختلفة، التي تصيب الأطفال أو البالغين.

وكان الطفل الذي يدعى «عزام» يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي، جعلته ضيفًا دائمًا بين أروقة المستشفيات، ولكنه وجد علاجه في ركوب الخيل.

وقال الطفل: «الخيل أعطتني الثقة بالنفس، وتكوين الشخصية، وفوائد أخرى كثيرة».

وأضاف والد الطفل: «بدأ عزام ممارسة ركوب الخيل قبل سنة ونصف تقريبًا، وبدأ التحسن بشكل ملحوظ، وخاصة في زيادة الطول بما يعادل 1.5 سم شهريًا».

واختتم والد الطفل تصريحاته: «كل 6 أشهر عندنا زيارة إلى الدمام، وخلال الـ 6 أشهر يزيد الطول، من 6 إلى 8 سم».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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