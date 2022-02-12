الامارات | الآلاف يتجهزون لقذف يخت الملياردير جيف بيزوس بالبيض الفاسد

شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يتجهزون لقذف يخت الملياردير جيف بيزوس بالبيض الفاسد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت الأخبار التي تم تداولها حول عبور يخت جيف بيزوس عبر جسر هولندي تاريخي، وسيتم تفكيكه من أجل هذا العبور، غضبًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا في هولندا، لدرجة جعلتعم يقومون بالاتفاق على قذفه بالبيض عند مروره، ومن المقرر أن يتم بناؤه حاليًا ليصبح أكبر يخت شراعي في العالم بارتفاع 417 قدمًا أي ما يعادل 127 مترًا، وستكون فاتورة السماح لليخت بالمرور من قبل الملياردير جيف بيزوس، هي 400 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب موقع «ذا صن» البريطاني، نظم أكثر من 3900 شخص على «فيس بوك» من سكان روتردام دعوات لإلقاء البيض الفاسد على اليخت الفاخر، الذي صنعه جيف بيزوس حديثًا، والذي سيتم من أجله تفكيك جسر هولندي تاريخي بمجرد مروره من هذا المكان كنوع من الاعتراض على هذا التصرف.

وتراوحت التعليقات على لوحة مناقشة بين مؤيد ومعارض للفكرة، ورحب البعض وطرح وسائل لتنفيذ الفكرة وشجبها آخرون.

وقال دعاة الحفاظ على البيئة الهولنديون إنهم سوف يقصفون يخت الملياردير جيف بيزوس الفاخر بالبيض الفاسد إذا تم تفكيك جزء من جسر عمره 140 عاما لإفساح المجال أمام يخت يملكه.

وعبر سكان روتردام في «فيس بوك» عن غضبهم من الأنباء حول أن جزءا من جسر «Koningshaven»، والذي يشير إليه السكان المحليون باسم «De Hef»، ستتم إزالته مؤقتا بحيث يمكن ليخت بيزوس (Y721) الذي يبلغ ارتفاعه 417 قدما والصواري الثلاثة الكبيرة أن يمر، حيث قام المواطن بابلو سترمان (40 عاما) بنشر دعوة في «فيس بوك» حث فيها السكان المحليين على اتخاذ إجراء من خلال إحضار علبة بيض فاسد معهم إذا كان اليخت يشق طريقه عبر الممر المائي.

وكتب سترورمان في «فيس بوك»، كما ورد في صحيفة «بي إن ديستيم» الهولندية اليومية: «تم بناء روتردام من تحت الأنقاض بواسطة روترداميرز، ونحن لا نفككها فقط من أجل الملياردير المصاب بجنون العظمة..ليس بدون قتال».

وجذب منشور سترورمان انتباه ما يقرب من 3000 شخص قالوا إنهم «سيحضرون» بينما أشار 10000 آخرون إلى أنهم «مهتمون».

عندما سئل عن الدافع الذي دفعه للقيام بالدعوة، قال ستورمان: «لأنني من روتردامر وأعتقد أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من المال يجب أن يدركوا أنه لا يمكنك جعل كل شيء يسير في طريقك بالضبط..من خلال هذه المكالمة نجعل صوتنا مسموعا بطريقة مرحة، وأعتقد أن هذا يسير على ما يرام».

وفي الأسبوع الماضي، نفى عمدة روتردام اتخاذ قرار نهائي بشأن المعلم، الذي خضع لإصلاحات في عام 2017.

ووعد مجلس المدينة السكان بعدم العبث بالجسر بعد تجديد عام 2017، لكن بيزوس وأوشينكو، شركة بناء السفن الهولندية التي تستعد للكشف عن اليخت، تعهدا بدفع فاتورة التفكيك.

وقالت الشركة، التي تبني اليخت في أعلى النهر في بلدة البلاسيردام، إن تفكيك جزء من الجسر هو الطريقة الوحيدة لإبحار اليخت.

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