الامارات | شاهد.. قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز بطريقة غريبة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. قرويون ينتقمون من تمساح أكل الماعز بطريقة غريبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو، الكيفية التي انتقم بها قرويون غاضبون في قرية بالقرب من مدينة ميربور خاس في إقليم السند الباكستاني، من تمساح صغير في مستنقع بعدما أكل ماعزًا

وأضح المقطع، القرويون وهم يربطون فك التمساح العلوي بحبل، من أعلى سيارة. وقال سكان القرية، إنهم انتقموا من التمساح الذي هاجم الماعز وقتلها. «قتل الزاحف ماعزنا. قتلناه بفأس».

وقال الرجل في اللقطات الموثقة، أثناء نقلهم للتمساح من قرية لقرية:«سنسلم جثة التمساح لمالك الأرض ونحصل على أجر.»

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