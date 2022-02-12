الامارات | مفاجأة في مقتل فتاة أوسيم.. نجل عمتها فشل في اغتصابها فذبحها وألقى جثتها عارية

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في مقتل فتاة أوسيم.. نجل عمتها فشل في اغتصابها فذبحها وألقى جثتها عارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن مفاجأة حول واقعة مقتل الفتاة «أمل» البالغة من العمر 15 عاما، بالصف الثالث الإعدادي، والتي جدت عارية ومسجاة على الأرض داخل منزلها بمنطقة الزرايب التابعة لمنطقة البراجيل بدائرة قسم شرطة أوسيم، أن والد الفتاة تلقى اتصالا من نجل شقيقته باكتشافه الجثة، وبمناقشة نجل عمة المجني عليها قرر أنه حضر لاصطحاب أحد أشقاء المجني عليها للعمل في فرز المخلفات ووجد باب المنزل مفتوحا ودلف للمنزل عثر على جثتها.

وحسب صحيفة الوطن، بينت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة أنه بعد إعادة فحص أقوال الشاهد «نجل عمة المجني عليها» تبين عدم معقولية خط سيره وعدم سابقة قيامه بذلك، وبإعادة مناقشته من خلال مواجهته بالتوقيتات انهار، واعترف أنه ترصد تواجدها بالمنزل بمفردها بعد خروج والدها ووالدتها وشقيقيها وسمحت له بالدخول فاستل سكين مطبخ وأجبرها على خلع ملابسها وحاول الاعتداء عليها، فصرخت فالتقط السكين وسدد لها طعنة بالبطن ثم ذبحها وألقى جثتها عارية، واستولى على هاتفها المحمول لإظهار الواقعة أنها سرقة.

وبمناظرة جثمان المجني عليها تبين وجود جرح وخزي بأعلى البطن وآخر ذبحي بالرقبة من الأمام وبعثرة في محتويات غرف النوم وسرقة هاتفها المحمول.

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