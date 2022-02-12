الامارات | وفاة مبتعث دكتوراه سعودي في نيوكاسل بشكل مفاجئ بعد احتفاله بنجاح أحد زملائه

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مبتعث دكتوراه سعودي في نيوكاسل بشكل مفاجئ بعد احتفاله بنجاح أحد زملائه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن سعودي مبتعث من جامعة الباحة إلى مدينة نيوكاسل في المملكة المتحدة بشكل مفاجئ بعد احتفاله مع زملائه بنجاح أحدهم.

وكان عبدالله جابر الذويبي الثبيتي المبتعث لنيل الدكتواره في الطب، احتفل مع عدد من زملائه بنجاح أحدهم، ليصعد إلى غرفته لتبديل ملابسه ليتفاجأ الجميع بوفاته.

ووفقاً لـ"عكاظ" سيصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم (السبت) جثمان طالب الدكتوراه المبتعث، وذلك بعد انتهاء الإجراءات اللازمة للتأكد من طبيعية وفاته.

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