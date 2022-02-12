5 علامات تميز أوميكرون عن البرد.. اذهب للمستشفى فورا في هذه الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تختلف أعراض المتحور الأحدث لفيروس كورونا "أوميكرون" عن بقية سلالات الفيروس، لكنها تتشابه مع أعراض نزلات البرد، لذلك يحتار العديد منا في التمييز بينهما.

إليك بعض العلامات التي تميز الإصابة بمتحور أوميكرون عن نزلات البرد، وفقا لصحيفة dailystar البريطانية.

كشف خبراء الصحة أن "أوميكرون" لا يشارك الأعراض الكلاسيكية الثلاثة للمتحورات القديمة، السعال الجديد والمستمر، وفقدان أو تغيير في التذوق أو الشم، وارتفاع درجة الحرارة، وبدلا من ذلك، تشترك العديد من الأعراض الجديدة مع الزكام.

أعراض متغير "أوميكرون"

- التعب الشديد

- التهاب العضلات

- خدش بالحلق

- سعال جاف

- الشعور بعدم الراحة

- سعال خفيف في بعض الحالات

- لا يوجد فقدان حاسة التذوق أو الشم.

وهناك 5 أعراض مميزة لأوميكرون تختلف عن أعراض نزلة البرد، وهم:

- الغثيان.

- القيء.

- فقدان الشهية.

- التعرق الليلي.

- التهاب ملتحمة العين

اختلافات رئيسية أخرى في الأعراض بين أوميكرون ونزلات البرد؟

بينما تختلف أعراض "أوميكرون" ويمكن أن تحاكي أعراض البرد، فإن الأعراض الرئيسية التي يجب البحث عنها هي الصداع والتعب وفقا للخبراء.

يبدو أن ظهور البرد يكون أكثر تدريجيا، ولكن مع أوميكرون يصاب الناس بالصداع والتعب بسرعة إذا كانوا مصابين بكوفيد-19، في حين أن نزلة البرد تتطور على مدى بضعة أيام.

متى يجب الذهاب إلى المستشفى؟

عند الإصابة بأوميكرون، وظهرت عليك هذه الأعراض الخطيرة فيجب عليك الذهاب للمستشفى فورا:

- صعوبة وضيق في التنفس.

- صعوبة الكلام.

- صعوبة الحركة.

- عدم التركيز.

- ألم الصدر.

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