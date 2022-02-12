ماذا تفعل حال دخول حشرة أذنك؟.. طبيب يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - إذا تعرضت لحادثة غير متوقعة، مثل دخول حشرة في أذنك فجاة، لا تستهن بها فقد تتسبب في ضعف سماعك فيما بعد لأنها تؤثر على قناة الأذن.

ولكن ماذا تفعل في تلك الحالة؟ يقول الدكتور سمير الأشقر، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، إن الشخص الذي تعرض لمثل هذه الحالات عليه الاسراع فورًا في غسل أذنه كثيرًا حتي تستطيع الحشرة في الخروج.

وأضاف الأشقر في تصريح خاص لمصراوي، أن الشخص المصاب يظل في تنقيط أذنه بالمياه الفاترة وغسلها حتي لا تمتد الحشرة أكثر داخل طبلة الأذن.

وأكد أنه حال ايجاد صعوبة في خروج الحشرة عليه التوجه لاقرب مستشفي لاجراء عملية حتي لا يصاب الشخص بضعف السمع.

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