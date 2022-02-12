قبل الشراء.. كيف تتحقق مما إذا كان البيض صالحا للأكل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت تعتقد أن كل البيض سواء، فالإجابة بالطبع لا، كل البيض ليس نفس الشيء.

إذا كنت تأكل البيض بشكل منتظم، يجب أن تعرف أي منها تتناوله، قد تجد نفس المذاق، لكن هناك فرق في الداخل، وفقا لموقع timesofindia.

بيض المزرعة مقابل البيض المشترى من المتجر

يكون بيض المزرعة طازجًا بينما يستغرق وصول البيض إلى المتاجر يومًا إلى ثلاثة أيام.

اختر بيض المزرعة إن أمكن

على الرغم من صعوبة العثور عليه، خاصة في المناطق الحضرية، إلا أنه يمثل تغذية هائلة يتمتع بها المرء، لذلك يجب أن تحاول العثور عليه.

مدة الصلاحية

عادة يوصى بتناول البيض في غضون 5 أسابيع إذا تم تبريده، لذلك بحلول الوقت الذي يتم فيه شراء بيض السوبر ماركت، يكون لديه فقط أيام قليلة من النضارة.

جودة البيض

يتم تغذية دجاج المزرعة بشكل طبيعي في حين أن تلك المخصصة للأغراض التجارية مثل محلات السوبر ماركت تزرع في مكان مغلق مع الاستعانة بمكملات غذائية.

من الناحية التغذوية، يعتبر بيض المزرعة أفضل بكثير من بيض السوبر ماركت نظرًا لجودة الطعام الذي يأكله الدجاج.

لا تدع أوميجا 3 تغريك

غالبًا ما تحتوي علب البيض التي يتم شراؤها من المتجر على ملصق أوميجا 3، في حين أن هذا أمر مغرٍ، تجدر الإشارة إلى أن الدجاج قد تم إطعامه بمكملات أوميجا 3.

عضوي أو غير عضوي

في البيض العضوي، لا يتم تغذية الدجاج بالمضادات الحيوية أو بأي مواد كيميائية أخرى غير طبيعية، يزرع هذا الدجاج عضويًا وغني بالمغذيات.