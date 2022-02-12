6أسباب مثيرة وراء انجذاب الرجال للنساء ذات الشعر الطويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشعر الطويل ميزة تختص بها بعض النساء ويميل معظم الرجال إليهن أكثر من غيرهن، وهذا لعدة أسباب نستعرضها لكم، وفقا لموقع "hernorm".

1. يشير إلى جمال المرأة:

هو أحد العوامل الرئيسية لجمالها، وعادة ما يعتبر عدد كبير من الرجال النساء ذوات الشعر الطويل جميلات، وهذا لا يعني بالضرورة أنهن أجمل أو أكثر جاذبية من ذوات الشعر القصير، ومع ذلك ما يعنيه هذا هو أن تسريحات الشعر الطويلة ستعزز جمالك بالتأكيد.

وتميل النساء ذوات الشعر الطويل إلى الظهور بمظهر ساحر ومحبوب، ويُجبر الرجل بسهولة على ملاحظتها بسهولة مقارنة بذات الشعر القصير.

2. أنثوي:

الرجال عمومًا يحبون النساء ذوات الشعر الطويل لأنه يجعلهن يبدوان أنثويات، بالإضافة إلى إنه عصري ومحبوب.

والسبب في ذلك هو أن بعض الرجال يجدون أن تصفيفة الشعر القصيرة عند النساء ذكورية للغاية بالنسبة لهم، لذا فإنهم يميلون إلى البحث عن السيدات اللواتي يظهرن بالفعل سمات أنثوية كافية.

3. يخفي النقص:

الشعر الطويل تجعل النساء تبدو مثالية وخالية من العيوب ومظهرها أنيق، بالإضافة إلى أنه يخفي العيوب ويعزز الأناقة.

4. إضافة الجاذبية:

يعتقد بعض الأشخاص أن النساء ذوات الشعر الطويل أكثر جاذبية من الناحية الجنسية من صاحبات الشعر القصير.

ولا يضيف الشعر الطويل للسيدات إلى مظهرهن فحسب، بل يجعلهن أيضًا أكثر جاذبية للرجال.

5. بسبب العطر:

يحب بعض الرجال شم الرائحة الجميلة التي تخرج من شعر النساء وبالنسبة للبعض فإن المرأة ذات الشامبو المعطر التي تنبعث منها رائحة جذابة، لذا فمن المرجح ابتعاد الرجال عن النساء ذات تسريحة الشعر الفوضوية.

6. يحب الرجال اللمس واللعب في شعر النساء:

الرجال يحبون لمس شعر المرأة واللعب به، ومع ذلك لن يحدث هذا الفعل أبدًا إذا كانت تسريحة الشعر قصيرة.