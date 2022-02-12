الامارات | 5 فوائد تجعلك تستبدل القهوة بالـ"ماتشا"

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد تجعلك تستبدل القهوة بالـ"ماتشا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص الكثير من الأشخاص على شرب القهوة في بداية يومهم لاحتوائها على نسبة كافيين تمدهم بالطاقة و النشاط لممارسة مهامهم اليومية، ولكن يعاني البعض من الآثار الجانبية التي قد تسببها مثل التوتر و التآثير في نبضات القلب . لذلك ينصح خبراء التغذية باستبدال القهوة بمصدر كافيين آخر مثل شاي "الماتشا" الذي يعد انقى أنواع الشاي الأخضر الغني بالمركّبات الأساسية كمضادات الأكسدة والبوليفينولات والبيتاكاروتين. كما يحتوي على الكافيين الذي يساعد على الشعور بالنشاط أيضاً .

ارتفعت شعبية ماتشا في الآونة الأخيرة ، وزاد الاقبال عليه في المطاعم والمقاهي حيث يتم تقديمة كمشروب بارد أو ساخن

الفوائد الصحية

وفقا لموقع Healthline المعتمد طبيا ، هناك خمس فوائد مؤكدة للماتشا و هي ما يلي :

1. امتصاص مضادات الأكسدة - تساعد مضادات الأكسدة على منع تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة بما في ذلك مرض باركنسون والخرف.

2. حماية الكبد - يمكن لمستخلص الشاي الأخضر أن يقلل من إنزيمات الكبد التي تعتبر علامة على تلف الكبد

3. يعزز وظائف المخ - لقد ثبت تحسن الانتباه ووقت رد الفعل والذاكرة مع استهلاك الماتشا بانتظام

4. خفض الكوليسترول - يمكن أن تقلل الماتشا "الكوليسترول الضار" ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

5. فقدان الوزن - الشاي الأخضر يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويزيد من إنفاق الطاقة

طرق شرب الماتشا

هنالك الكثير من الطرق المختلفة لتناول الماتشا فهي سهلة التحضير و طريقة تحضيرها تشبه طرق تحضير القهوة . كل ماعليك فعله هو إضافة مسحوق الماتشا إلى أي مشروب ساخن بدلاً من جرعة القهوة المعتادة كما كما تقدم بعض المقاهي والمطاعم مسحوق الماتشا بنكهات مختلفة كالليمون ، الكاكاو ، العسل .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news