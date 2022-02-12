محتار تشترى إيه لخطيبتك فى الفلانتين.. اعرف الهدية المناسبة حسب برجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الحب، ويبذل الرجال جهودهم لجعل هذا اليوم مميزًا لشركائهم، ومن هنا تبدأ الحيرة في اختيار أفضل هدية تناسب شريك حياتك.

ولهذا نعرض لكم أفضل الهدايا التي تناسب شريك حياتك حسب علم الفلك والأبراج، وكما ذكر موقع "india".

-الحمل

أمراة برج الحمل تحب المغامرات ومغرمة بكل ما له علاقة بالمغامرة والإثارة، لذلك رحلة في الأماكن الهادئة هي أفضل هدية يمكن أن تقدمها لها.

-الثور

من المعروف أن نساء برج الثور يعشقون الرومانسية، وبالتالي فأن أفضل هدية في عيد الحب بالنسبة لهم، هو فستانًا فاخرًا أو عطرًا من اختيارهم المفضل.

-الجوزاء

نساء برج الجوزاء هم شخصيات اجتماعية في جوهرها، يحبوا أن يكونوا هم الأساس في كل مكان، لذلك يمكنك أن تختار لهم قطعة من ملابس أو حذاء أو حقيبة.

-السرطان

فتيات برج السرطان عاطفيون للغاية وتقدر أي شيء يقدم لها، فيمكن أن تقدم لها، ألبوم صور يحتوي على صوركم سوياً، أو مج محاط بصوركم، سيجعلهم ذلك يشعرون بالتميز ويحبونك أكثر.

-الأسد

تحب نساء هذا البرج أن تحظى بالاهتمام، إنهم يحبون أن يظهروا عن الأخرين، ومن ثم، فإن تقديم ملابس أنيقة لهم أو أخذهم لتناول العشاء في مطعم فاخر قد يكون أنسب هدية لهم.

-العذراء

من المعروف أن نساء برج العذراء عمليون للغاية، فبدلاً من إغراءهم بأشياء فاخرة، قم بشراء لهم كتاب أو نبات أو حيوان أليف صغير.

-الميزان

نساءهذا البرج تعتز بأي عنصر من عناصر الجاذبية الجمالية في الحياة، فقد تحتاج إلى بذل هذا القدر الإضافي من الجهد ليس فقط في منحهم شيئًا ما ولكن أيضًا في تقديمه بطريقة جذابة بنفس القدر، فيمكنك أن تقدم علبة من الشوكولاتة أو بعض الورود أو مجوهرات.

-العقرب

من المحير فهم ما تحبه نساء برج العقرب كهدية، ومع ذلك، يمكنك شراءلهم زجاجة عطر أو قطعة مجوهرات فاخرة، أو يمكن اصطحابها إلى مطعم فاخر.

-القوس

تحب نساء برج القوس المغامرات والسفر، وتعشق أن تجرب أشياء جديدة، فيمكنك أن تحجز لها تذكرة سفر لمكان جديد لم تذهب إليه من قبل، أو تأخذها في جولة لركوب الخيل.

-الجدي

يتميزون بالجدية ويفضلن ترجمة الحب بالأفعال، فيمكن أن تثير الحقائب الجلدية والساعات إعجابهم.

-الدلو

تقدر نساء برج الدلو الهدايا غير باهظة الثمن، فيمكن أن تقدم لهم أي شيء مصنوع من الفضة فهي تحبها.

-الحوت

تتميز صاحبة برج االحوت بالرومانسية والحب، فيمكن أن تقدم لها باقة من الورود أو علبة الشوكولاتة أو الشموع المعطرة ستجعل قلوبهم تذوب من أجل اهتماماتهم العاطفية.