لمرضى السكر.. إليكم أفضل الأطعمة في الطقس البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور حمال

الشتاء هو الموسم الذي يكون قاسياً على جسمك، يجب أن يكون كل منا على دراية بما نستهلكه يوميًا، خاصةً أولئك الذين يعانون من حالات أمراض موجودة مسبقًا مثل مرض السكري.

يحتاج مرضى السكري إلى توخي مزيد من الحذر في تناول طعامهم ونمط حياتهم، وإليكم قائمة بأفضل الأطعمة الشتوية التي تحافظ على السكر في الدم، وذلك كما ورد في موقع "timesofindia".

-البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، وتميل إلى الانهيار ببطء في الجسم، مما يسبب تقلبات أقل في جلوكوز الدم مقارنة بالبطاطس، كما أنها مصدر جيد للألياف، وتتحكم في الوزن.

-البنجر

هناك اعتقاد خاطئ حول البنجر أن مرضى السكري يجب ألا يأكلوه، ولكنه غني بالألياف والمعادن مثل البوتاسيوم والحديد والمنغنيز، ويحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة المعروفة باسم حمض ألفا ليبويك، والتي تخفض مستويات الجلوكوز، وتمنع الإجهاد التأكسدي.

-القرفة

هي من المواد التي تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم، وهي غنية بمضادات الأكسدة، وأظهرت العديد من الدراسات أن تناول ملعقة من القرفة يوميًا يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم والدهون الثلاثية.

-الجوافة

تعرف هذه الفاكهة بأنها سوبرفوود بسبب محتواها عالي القيمة الغذائية، حيت تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفضة في الصوديوم، وغنية بالألياف وفيتامين ج، وتعتبر هذه الفاكهة الشتوية المميزة هي واحدة من أفضل الاختيارات لنظام غذائي خاص بمرض السكري.

فهي منخفضة جدًا في مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لمرضى السكر.