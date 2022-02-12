10 أنواع من الخضروات والفاكهة والأسماك غنية بالبروتين وتساعد في إنقاص الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إن تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات له فوائد عديدة، منها بناء العضلات وفقدان الوزن والشعور بالشبغ بعد الأكل.

على الرغم من أن تناول الكثير من البروتين قد يكون مفيدًا، إلا أن اتباع نظام غذائي متوازن يعد جزءًا أساسيًا من البقاء بصحة جيدة.

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالبروتين الأشخاص على إنقاص الوزن لأنه يمكن أن يساعدهم في تجنب الإفراط في تناول الطعام.

ويمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالبروتين في بناء العضلات الخالية من الدهون عندما يقترن بالتمارين الرياضية.

فيما يلي بعض من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين التي يمكن أن يستهلكها الشخص لمساعدته على إنقاص الوزن، medicalnewstoday.

1. الذرة

تحتوي الذرة الصفراء على حوالي 15.6 جرام مصدر موثوق للبروتين لكل كوب. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الذرة أيضًا على كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الكالسيوم.

2. سمك السلمون

يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية، أي أنه مليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية. يعتبر السلمون أيضًا مصدرًا ممتازًا للبروتين ويمكن أن يساعد الشخص على الشعور بالشبع أكثر في الوجبات. قد لا يكون سمك السلمون صديقًا للميزانية مثل بعض خيارات البروتين الأخرى.

3. البطاطس

تشتهر البطاطس بأنها من الكربوهيدرات النشوية ولكنها مصادر جيدة للعناصر الغذائية ، بما في ذلك البروتين. تحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم بقشرها على ما يزيد قليلاً عن 4 جرام مصدر موثوق للبروتين.

يجب على الناس توخي الحذر عند تحضير البطاطس لأن الإضافات التي غالبًا ما يضعها الناس على البطاطس يمكن أن تزيد من عدد السعرات الحرارية.

4. البروكلي

كوب واحد من البروكلي النيء يحتوي على ما يقرب من 2.6 جرام مصدر موثوق للبروتين ويحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم. هذا الخضار القوي يحتوي فقط على 31 سعرة حرارية لكل كوب.

5. القرنبيط

يحتوي القرنبيط على الكثير من البروتين مع عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية. كوب واحد من القرنبيط المفروم يحتوي على 27 سعرة حرارية و 2 جرام مصدر موثوق للبروتين.

6. البيض

يعتبر البيض مصدرًا ممتازًا للبروتين والمواد الغذائية والدهون الصحية. أظهرت مجموعة متنوعة من الدراسات أن البيض يمكن أن يساعد الناس على الشعور بمزيد من الرضا ويمنعهم من الإفراط في تناول الطعام.

على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات أن مجموعة من النساء اللواتي تناولن البيض بدلاً من الخبز على الإفطار شعرن بالشبع لفترة أطول وتناولن سعرات حرارية أقل على مدار اليوم.

7. لحم البقر

يقدم لحم البقر كميات عالية من البروتين لكل وجبة. هناك مجموعة من أنواع مختلفة من لحوم البقر للاختيار من بينها لفقدان الوزن. يجب على الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا معتدلًا من الكربوهيدرات أن يأكلوا اللحم البقري الخالي من الدهون بينما الشخص الذي يتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات قد يأكل لحم البقر الدهني.

8. صدور دجاج

صدور الدجاج هي مصدر ضئيل للبروتين. تأتي غالبية السعرات الحرارية من البروتين مباشرة عند تقديمها بدون جلد. يوفر 136 جرام من صدور الدجاج منزوعة الجلد حوالي 26 جرام مصدر موثوق للبروتين.

8. الشوفان

يوفر الشوفان حوالي 17 جرام مصدر موثوق للبروتين لكل 100 جرام. كما أنها مصدر للكربوهيدرات المعقدة. الشوفان النيء سهل التحضير كدقيق الشوفان ويمكن للناس نكهته بمجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية ، مثل الفواكه والمكسرات. يجب على الناس تجنب دقيق الشوفان المحضر لأنه غالبًا ما يحتوي على سكر مضاف.

9. التونة

تعد التونة مصدرًا ممتازًا ومتاحًا على نطاق واسع للبروتين الذي يحتوي أيضًا على عدد قليل من السعرات الحرارية. التونة سمكة خالية من الدهون قليلة الدهون. أضف التونة إلى السلطات والسندويشات والوجبات الخفيفة. كن حذرًا مع الضمادات الإضافية ، مثل المايونيز ، حيث يمكن أن تضيف سعرات حرارية إضافية غير مرغوب فيها.

10. البقوليات

البقوليات غنية بالألياف والبروتين. هذا يجعلها خيارًا جيدًا كجزء من نظام غذائي لفقدان الوزن لأنها يمكن أن تكون ممتلئة تمامًا. ومع ذلك ، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في هضم البقوليات.