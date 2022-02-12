"أكلة شهيرة هتخسسك".. هذه هي أفضل وجبة خفيفة لفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لتحقيق هدف إنقاص الوزن، يعد التحكم في تناول الطعام أهم المهام التي يصعب القيام بها، الأكل الطائش "غير المحسوب" عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات يمكن أن يدمر أهداف إنقاص الوزن.

وبينما يتوخى الكثير من الناس الحذر بشأن ما يضيفونه إلى وجباتهم الرئيسية الثلاث، غالبًا ما يتم تجاهل الوجبات الخفيفة.

نتيجة لذلك، ينتهي بهم الأمر باستهلاك المزيد من السعرات الحرارية بين الوجبات ويفشلون في الوصول إلى هدف فقدان الوزن في الوقت المطلوب.

لكن السيطرة على الرغبة الشديدة ليست بالأمر السهل، إذا كانت لديك أيضًا مشكلة في التحكم في عادات الأكل بنهم، فسوف نخبرك اليوم بأكثر وجبة خفيفة صحية يمكنك تناولها، وفقا لموقع timesofindia.

أصح وجبة خفيفة لفقدان الوزن

أهم شيء عند محاولة إنقاص الوزن هو إدارة عدد السعرات الحرارية، يتم تقسيم جزء كبير من السعرات الحرارية بين الوجبات الرئيسية الثلاث ويتبقى جزء صغير فقط للوجبات الخفيفة، لذلك، تتمثل الإستراتيجية في اختيار شيء منخفض السعرات الحرارية ولكنه يشبع.

الفشار هو أحد العناصر الغذائية التي تتناسب تمامًا مع هذه المعايير، الفشار منخفض السعرات الحرارية وصحي وغني بالألياف، وهو أفضل وجبة خفيفة لمن يحاولون التخلص من الكيلوجرامات، هذا ممتاز لمن يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات.

الطريقة الصحيحة لتناول الفشار

الفشار صحي بلا شك، لكن عليك أن تكون حذرًا عند إضافته إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن، تمامًا مثل أي عنصر غذائي آخر، قد يؤدي تناول الكثير من الفشار دفعة واحدة إلى تدمير خطة نظامك الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون حذرًا بشأن كيفية تحضير الفشار، عند محاولة التخلص من الكيلوجرامات، يجب على المرء أن يأكل الفشار المنفوخ في الهواء، بدلًا من الزيت، وإضافة القليل من الملح.

محتوى المغذيات في الفشار

كوب من الفشار يحتوي على 30 سعرة حرارية فقط، إلى جانب ذلك، الفشار ملئ بالعناصر الغذائية الصحية الأخرى مثل البروتين، وحمض الفوليك، والنياسين، والريبوفلافين، والثيامين، وفيتامين B ، و A ، و E ، و K .

تشير دراسة نشرت في مجلة مضادات الأكسدة إلى أن الفشار مليء بالبوليفينول، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، 75 جرامًا من الفشار المنثور في الهواء يحتوي على ما يصل إلى 300 مجم من مادة البوليفينول.

فوائد أخرى لتناول الفشار

الوجبات الخفيفة ليست جيدة فقط لمن يحاولون التخلص من الكيلوجرامات، ونظرًا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الصحية، فإن للفشار العديد من الفوائد الصحية، وقد يساعد جعله جزءًا من وجباتك الخفيفة في تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، كالتالي:

يمكن أن يمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

إنه صديق لمرضى السكر ويمكنه إدارة مستوى السكر في الدم.

يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن يعزز صحة عينيك.