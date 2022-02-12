الامارات | سورية.. أم ترمي رضيعها في بناء مهجور وبكاؤه يكشف المستور

شكرا لقرائتكم خبر عن سورية.. أم ترمي رضيعها في بناء مهجور وبكاؤه يكشف المستور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدمت امرأة في سورية على رمي طفلها الرضيع الذي يبلغ نحو أسبوعين من العمر في بناء مهجور بمدينة جرمانا بريف دمشق، حسبما ذكرت وزارة الداخلية السورية.

وقالت الوزارة إن أحد سكان البلدة سمع بكاء طفل في أحد الأبنية غير المسكونة خلف بناء البلدية الجديد، وأخبر الشرطة التي توجهت إلى المكان لتعثر على رضيع في البناء المهجور.

وأشارت الوزارة إلى أن شرطة جرمانا عثرت على والدة الطفل، وقالت إنها "اعترفت بإقدامها على رمي الطفل كونها حملت به بطريقة غير مشروعة وتحاول التخلص منه".

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