إذا كنت تريد الحفاظ على صحتك لا تنام بالشرابات.. اعرف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

من العادات السيئة التي نفعلها في فصل الشتاء هو النوم بالجوارب (الشرابات)، على الرغم من برودة الجو، إلا أن لهذه العادة العديد من الجوانب السلبية.

وأورد موقع "brightside" الأمريكي، مجموعة من التأثيرات السلبية التي تحدث للجسم عند النوم بالجوارب، وهي كالتالي:

- يقيد حركتك

يجعلك ارتداء الجوارب الضيقة تشعر بعدم الارتياح ويعيق نومك، وبالتالي، من الأفضل عدم ارتدائها قبل الذهاب إلى النوم.

- تسبب مشاكل العين

عندما تنتشر البكتيريا والفيروسات في الجو، يتسبب في إصابة عينك بالحساسية والاحمرار، والتهابات القنوات الدمعية.

- تسبب رائحة القدم الكريهة

يسبب زيادة مخاطر سوء النظافة، إذا كانت جواربك خفيفة جدًا أو غير نظيفة أو مصنوعة من قماش غير قابل للتنفس، فإنها تزيد من فرص الإصابة بالعدوى.

لذلك اختر الجوارب المصنوعة من القطن أو وتأكد من ارتداء واحد جديد قبل الذهاب إلى السرير.

- حساسية الجيوب الأنفية

عندما تكون الجوارب غير نظيفة، ففي هذه الحالة تسبب انتشار البكتيريا والفيروسات في الجو، ما يؤدي إلى تهيج الأغشية المخاطية في الأنف.

- يزيد من خطر الإصابة بعدوى الجلد

يؤدي ارتداء الجوارب المصنوعة من النايلون وغيره من المواد غير اللطيفة على الجلد إلى التهابات والحساسية، من الأفضل اختيار نوع مصنوع من القطن.

- ترفع درجة حرارة جسمك

ارتداء الجوارب أثناء النوم يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، خاصة إذا كنت ترتدي نوع مصنوع من قماش غير قابل للتنفس، فقد ترفع درجة حرارة جسمك حتى عندما لا تكون نائمًا.

- تقلل الدورة الدموية

يؤدي ارتداء الجوارب الضيقة أثناء النوم إلى تقليل تدفق الدم في الشرايين، وإذا استمريت على هذا الحال ستصاب بالدوالي مع مرور الوقت، فإذا كنت تفضل النوم بها يمكنك اختيار مقاس واسع.