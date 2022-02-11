أيهما أكثر صحة.. اليوسفي أم البرتقال في الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد البرتقال واليوسفي من الفواكه الشتوية المفضلة لدى كثير من الأشخاص، وذلك لاحتوائهما على كثير من العناصر الغذائية المعززة لصحة الجسم.

لكم هل تعلم أيهما أكثر فائدة وصحة؟.. هذا ما نوضحه لكم، وفقا لما جاء في موقعي "healthline" و" healthdigest".

- فيتامين سي:

هناك فرق عندما يتعلق الأمر بمحتوى فيتامين سي، حيث يتفوق البرتقال، إذ يحتوي على ضعف الكمية مقارنة باليوسفي.

وإذا كنت تبحث عن دعم إضافي لعظامك وأنسجتك الضامة وبشرتك، فإن البرتقال، مع فيتامين ج القوي المضاد للأكسدة هو الخيار الأصح.

- فيتامين أ:

اليوسفي يحتوي على كمية أكبر من فيتامين أ عكس البرتقال، إذ تحتوي ثمرة واحدة على أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالبرتقال.

- البروتين:

كلاهما يحتويان على نفس محتوى البروتين (أقل من 1 جرام)، بالإضافة إلى نفس الكمية من البوتاسيوم.

- الألياف:

يحتوي البرتقال أيضًا على ألياف أكثر بقليل من اليوسفي، ما يجعله مصدرًا جيدًا لهذه الكربوهيدرات المفيدة.

- النعومة:

اليوسفي أيضًا أكثر نعومة عند النضج، بينما يكون البرتقال صلبًا وثقيلًا عندما ينضج.

- اللون:

عادة ما يكون البرتقال أصفر أو برتقالي أكثر، لكن اليوسفي يكون ذات لون برتقالي أحمر.

- النكهة:

تختلف نكهات اليوسفي والبرتقال، لكنها تعتمد إلى حد كبير على تنوع كل فاكهة، يميل اليوسفي إلى أن يكون له نكهة أقوى من البرتقال ومذاق أقل حامضة.

- القيمة الغذائية:

لديهم محتوى مغذي مشابه جدًا، يحتوي اليوسفي على نسبة عالية من الماء (85٪)، ويتكون في الغالب من الكربوهيدرات (4٪ من القيمة اليومية) ولا يحتوي على دهون تقريبًا.

وبالمثل يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الماء (87٪)، ويتكون في الغالب من الكربوهيدرات (4٪ من القيمة اليومية)، ولا يحتوي على أي دهون تقريبًا.

- السعرات الحرارية:

يحتوي اليوسفي على سعرات حرارية أكثر من البرتقال.

- التفاح أم البرتقال:

هناك أوجه تشابه واختلاف بين اليوسفي والبرتقال، لكن كلاهما مغذٍ وصحي يمكنك إضافتهما إلى نظامك الغذائي اعتمادا على رغبتك واحتياجاتك من الفيتامينات والمعادن، فكلاهما من اليوسفي والبرتقال من المصادر الممتازة للعناصر الغذائية الأساسية والمواد الكيميائية الطبيعية التي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.