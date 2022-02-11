كيف فقد شخص 47 كيلو جراما من وزنه بطرق بسيطة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

كان شيتان أجروال، محام من الهند، مهملاً لسنوات في صحته ووزنه، وعرضته زيادة الوزن للعديد من التحديات الصحية، وهذا هو السبب في أنه أدرك تدريجياً أهمية أن يكون لائقًا بدنيا وقرر أن يفقد كل الدهون الزائدة في جسمه، مع اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة اليومية ودعم والدته ومدربة اللياقة البدنية، حقق أهدافه المرجوة.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول رحلة شيتان لفقدان الوزن، وفقا لموقع timesofindia.

الاسم: شيتان أجروال

المهنة: محام

العمر: 24 سنة

أعلى وزن مسجل: 115 كجم

الوزن المفقود: 47 كلج

المدة التي استغرقها لإنقاص الوزن: 7-8 أشهر

نقطة التحول

يقول شيتان: "في عام 2020، عانيت من التهاب في الأمعاء الدقيقة، لقد تلقيت العلاج من قبل الدكتور أنيل شارما (المعالجة المثلية) ومنذ ذلك الحين، قررت أن أعيد لياقتي إلى المسار الصحيح ولم أنظر إلى الوراء، كانت والدتي ومدربي هما داعميني، وبدونهما لم أكن لأحقق أهدافي".

النظام الغذائي المتبع

الفطور: دقيق الشوفان بالفواكه والمكسرات

الغداء: العدس والأرز وطبق السلطة الكامل

العشاء: الخضروات الخضراء

وجبة ما قبل التمرين: قهوة سوداء

وجبة ما بعد التمرين: 2 خبز بني وملعقة زبدة فول سوداني

نظام التمرين

يضيف شيتان: "أولاً أجريت تغييرات على نظامي الغذائي ثم أضفت التدريبات إلى روتيني ببطء وتدريجيًا، لقد جربت كثيرًا مع نظام التمرين الخاص بي، وقمت بحرق السعرات الحرارية وتمارين تنحيف الجسم لمدة ساعة واحدة، كل يوم، كما أنني حرصت على الحفاظ على نشاطي طوال اليوم، حتى اليوم، أتأكد من إكمال ما لا يقل عن 10 آلاف خطوة يوميًا، دون أن أفشل، لقد قمت بعمل تمرينات ضغط، والمزيد".

أسرار اللياقة البدنية التي كشف عنها:

ويواصل: "لا توجد طرق مختصرة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، لكنها بالتأكيد تستحق العناء، الحيلة الوحيدة التي اعتمدتها هي أن أتناول الطعام ضمن حدود السعرات الحرارية الخاصة بي، لم يكن علي أن أتضور جوعا أو أتناول أطعمة معينة، لقد غيرت طريقة تناول الطعام، الأهم - أثناء رحلة إنقاص الوزن، شعرت أن شباب اليوم يتبعون بشكل أعمى كل ما يقال، الجميع يجرون بعد فقدان الوزن، لكنهم لا يعتقدون أنه سيكون له تأثير سيء على الجسم لاحقًا، أنصح الناس بالتركيز على فقدان الدهون، إذا كان فقدان الدهون من الجسم بالكامل، فسيحدث فقدان الوزن تلقائيًا، الصبر مطلوب في كل هذه الأشياء".

كيف أظل متحمسًا؟

يواصل الشاب: " لقد حفزت نفسي واعتقدت أنني لن أستسلم أبدًا، والدتي هي أكبر مصدر لتحفيزي، لقد صنعت كل شيء حسب متطلباتي، اعتدت على مشاهدة مقاطع فيديو للياقة البدنية على YouTube عندما كنت أشعر بالاكتئاب، فعلت ما أحببت، على سبيل المثال، قراءة الكتب ولعب تنس الطاولة، أستلهم من أولئك الذين فقدوا الوزن مثلي تمامًا".

ما هي تغييرات نمط الحياة التي قمت بها؟

ويكمل الشاب: "خلال رحلة إنقاص وزني، استبدلت الأطعمة غير الصحية بالأطعمة الصحية، وصعدت السلالم بدلاً من المصعد، واستبدلت الوجبات السريعة بالسلطة الخضراء، وبدأت في القيام بعملي بنفسي دون أن أجعل الآخرين يفعلون ذلك، لقد أجريت ثلاثة تغييرات رئيسية في نمط حياتي واعتمدتها كطقوس خلال رحلة إنقاص الوزن، الأول كان أن أنهي العشاء قبل الساعة 8-9 مساءً، بغض النظر عن أي شيء، والثاني هو القيام بتمرين لمدة ساعة يوميًا، والثالث كان الاستيقاظ الساعة 5:15 صباحا والنوم الساعة 10:30 مساء يوميا".

الدروس المستفادة من إنقاص الوزن

ويختتم: "إن فقدان الوزن جعلني أشعر بالتحفيز والثقة، أنظر إلى الأشياء وأركز على التغذية من منظور مختلف تمامًا الآن".