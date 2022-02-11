آخرهن أروى جودة.. نجمات ظهرن بطبيعتهن من غير مكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يعد المكياج عنصرًا أساسيًا في ظهور النجمات أمام جماهيرهن، فمن الصعب أن تتخلى عنه أي فنانة تحيطها الأضواء لتظهر بأفضل إطلالة لها، وعلى الرغم من ذلك يفضل البعض التخلي عن مساحيق التجميل والظهور بصورة طبيعية.

ولعل من أبرز هؤلاء الفنانات اللواتي اخترن الظهور بدون مكياج هم، هند صبري، صبا مبارك، دينا الشربيني، أروى جودة، ياسمين عبد العزيز، هيفاء وهبي.

ويستعرض "الخليج 365" في هذا الألبوم التالي النجمات اللاتي ظهرن دون مكياج، وشاركن صورهن بكل فخر للجمهور عبر حساباتهم على "إنستجرام ".