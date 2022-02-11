الامارات | عليك اكتشافه بنفسك.. هذا النوع من السرطان يصعب تشخيصه

شكرا لقرائتكم خبر عن عليك اكتشافه بنفسك.. هذا النوع من السرطان يصعب تشخيصه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أخصائيو أمراض الأورام أعراض نوع من السرطان يصعب تشخيصه في الوقت المناسب.

وتشير صحيفة The Sun إلى أن الأطباء البريطانيين كشفوا الأعراض الأساسية لسرطان الكلى، الذي يكتشف عمليا في 50% من الحالات فقط.

ووفقا لخبراء جمعية سرطان الكلى في المملكة المتحدة، عند اكتشاف الإصابة بسرطان الكلى تكون 42% من الورم قد بلغت المرحلة الثالثة أو الرابعة من المرض. لذلك يدعو رئيس الجمعية نيك توركينتين، إلى االاعتماد على التشخيص الذاتي أكثر.

ويقول، "المعرفة، هي أفضل طريقة للوقاية، لأننا بهذا نحث الناس على الاهتمام والانتباه إلى الأعراض المرتبطة بسرطان الكلى التي تظهر لديهم، واستشارة الطبيب الأخصائي بشأنها. وللعلم أن من بين أعراض سرطان الكلى ظهور الدم في البول، ولو بنسبة ضئيلة جدا، وألم مستمر في الظهر أو الجانب".

ويضيف، ومن أعراض سرطان الكلى الأخرى، فقدان الشهية وانخفاض حاد في الوزن، وارتفاع مستوى ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم والتعرق الزائد ليلا وتورم العقد اللمفاوية في منطقة الرقبة وآلام في العظام وظهور الدم عند السعال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news