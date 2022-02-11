أبو جبل يرد على إعجاب الفتيات بعد تألقه مع المنتخب.. وزوجته تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تألق حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، ما جعله يحظى باهتمام كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر محرك البحث جوجل.

وبعيدا عن المستطيل الأخضر، فكان للفتيات اهتمام من نوع آخر عبر جروباتهن على "فيسبوك"، ولعل ما خطف أنظارهن هو اختياره للون التيشرت المناسب لـ"أندرتون" بشرته، وجاذبيته وقوة شخصيته في الملعب.

ومن بين تعليقات الفتيات على الصور المتداولة لأبو جبل: "حد لاحظ يا بنات أن اللون التركواز لايق على الأندرتون لأبو جبل أكتر"، "أبو جبل طلع متجوز يا بنات"، "أبو جبل طلع جبل"، "المهم أبو جبل سينجل ولا مرتبط"، "ياه أخي خد قلبي خلاص مش عايزاه".

رد أبو جبل على إعجاب الفتيات

وردّ أبو جبل على إعجاب الفتيات خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة CBC، عندما سألته عن رأيه في إعجاب الفتيات، ليرد: "سعيد جدا وبحب الناس وبشكرهم كثيراً على تقدريهم ليا".

ولعل ما أثار الجدل هو الأقاويل المنتشرة بانفصالها عن زوجته الجزائرية سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر 2018 والعرب 2019، وعندما سألته منى الشاذلي عن حالته الاجتماعية، رد أبو جبل: "فيها مشاكل كتير.. بعدين أقولك".

كيف ردت زوجته؟

وعلقت الجزائرية سمارة يحيى على تصريحاته مع الإعلامية منى الشاذلي حول انفصاله عنها، قائلة إنها كانت تعتقد أن زوجها أذكى بكثير أن يتحدث حول علاقتهما الزوجية على برنامج تليفزيوني، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من الصحفيين حاولوا التواصل معها للوقوف على حقيقة انفصالهما لكنها فضلت السكوت وعدم الرد عليهم أو التحدث في الأمور الزوجية.

وتابعت في "بوست" نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "سلام علیکم من فترة وأنا مقفلة على الموضوع وكاظمة غيضي في قلبي لأن اولاً الموضوع شخصي وثانيا أنا لست من يستغل المشاكل حتى يطلع بيها trend وثالثا احتراماً لكلتا العائلتين، لكن للأسف الطرف الثاني تفكيره كان غير تفكيري توقعت منه إجابة أذكى بكثير من تلك الإجابة وطريقة أحسن من تلك الطريقة.

وأضافت: "فضلت السكوت وعدم الرد على كل القنوات والصحف التي اتصلت بي أيا كان الرد سواء بالنفي أو التأكيد فالبيوت أسرار والحمد لله عندي الوعي الكافي والمسؤولية الكافية اني ما نتكلمش في الموضوع حتى ينتهي بالطريقة اللي ربنا شايف فيها خير لينا احنا الاثنين لكن مادام ان الموضوع أخذ اكثر حجمه وأذيني انا وحتى الناس اللي تحبني حابة نطلب شيء منكم فضلا وليس أمرا أن الموضوع هذا ينغلق اليوم وسوف نترك الخلق للخالق".

وحول طلاقها من محمد أبو جبل، أضافت: "كلام كثير في خاطري تصريحات وإشاعات كاذبة وناس استغلت الموقف وأذونني كل هذا راح يجي التوقيت المناسب ونتكلم فيه حطوا في بالكم اني جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح الحمد الله، كلام من تجارب ودروس تعلمتها في حياتي".

واستطردت: "مافيش فرح يدوم ومافيش حزن يدوم، وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يوجد شيء دائم تعلمت أني لا أضمن الدنيا ولا الناس اللي تصفقلى لما تكون ناجح ولما أكون مكسور وتعلمت أني ما نشمت في ابتلاء حد، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك صفوا قلوبكم إن شاء الله تكون وصلتكم رسالتي كل كلمة كتبتها من قلبي وشكرا على كل دعاواتكم وحبكم. أنتم نعمة ربي من كل قلبي انكم تغلقوا على الموضوع والله ضغط كبير عليا يعلم بيه غير ربي".

من هي سمارة يحيى؟

وكان أبو جبل ألغى متابعته لحساب زوجته وحذف صورهما من حسابه على "إنستجرام" بدورها قامت سمارة بخطوة مماثلة، وكتبت منشورا قالت فيه: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك، انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".

وسمارة يحيى ولدت في مدينة بومرداس في شمال الجزائر، وتبلغ عمرها 28 عاما، كما حصلت على ليسانس في التسويق وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

وفي الأول من مارس عام 2020 تم الإعلان رسميا عن سحب لقب ملكة جمال العرب لسنة 2019 من أميرة يحيى سمارة، ومنحه للوصيفة الأولى فريال حمامة.

المتحدث الرسمي باسم المسابقة، قال في تصريح لـ"النهار" الجزائرية، إنه تم سحب اللقب من سمارة؛ بسبب إخلالها بالعقد المبرم بينهما"، فخلال سنة التتويج، حصلت خروقات كثيرة من طرف "الأميرة سمارة"، مؤكدا أن الهدف من مسابقة الجمال ليس تجاريا، بل هو خيري.

وفي إبريل من العام 2021، احتفل محمد أبو جبل الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بعقد قرانه على سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر.