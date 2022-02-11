الامارات | أغرب ظاهرة رصدتها كاميرا مراقبة.. تساقط مئات الطيور على الأرض (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب ظاهرة رصدتها كاميرا مراقبة.. تساقط مئات الطيور على الأرض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت كاميرا مراقبة ظاهرة مخيفة لسقوط مئات الطيور في أحد شوارع ولاية تشيواوا المكسيكية، بشكل مفاجئ في الشارع، وبينما صعدت للطيران الكثير منها مرة أخرى.

ونشر الناشط الإعلامي "إياد الحمود" الفيديو عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقال إن سكان ولاية تشيواوا المكسيكية، شاهدوا أحد أغرب الظواهر التي لم يستطع أحد تفسيرها بشكل دقيق حتى الآن عندما سقطت مئات الطيور المهاجرة على الشارع فجأة ومات العشرات منها.

وأشار إلى أن أحد سكان الحي عاد لكاميرا المراقبة والتقط هذا المقطع المخيف، حسب صحيفة المرصد.

ولفت إلى أن خبير بيطري، قال ربما سقطت هذه الطيور بسبب غازات سامة أو صعقة كهربائية من أسلاك الكهرباء، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يجدوا تفسيرًا دقيقًا لهذه الظاهرة.

فيديو مخيف لأغرب ظاهرة رصدتها كاميرا مراقبة.. عشرات الطيور تسقط قتلى

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