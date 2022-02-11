الامارات | غذاء متوفر ورخيص... فوائده كبيرة للرئتين

شكرا لقرائتكم خبر عن غذاء متوفر ورخيص... فوائده كبيرة للرئتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث الدكتور في العلوم الطبية، وخبير التغذية الروسي ميخائيل غينزبورغ يوم عن الغذاء الأكثر فائدة للرئتين.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن الخبير قوله: «اتضح أنه إذا تناولت حبتين من الطماطم على الأقل في اليوم، فإن استعادة وظائف الرئة تتسارع بشكل كبير».

توصل غينزبورغ إلى هذه الاستنتاجات بعد قراءة نتائج دراسة صينية شارك فيها مدخنون يعانون من تلف في الرئة. وجد العلماء أن الطماطم تساهم في استعادة الجهاز التنفسي.

وأضاف غينزبورج أيضًا أن الطماطم يمكن أن تمنع أيضًا تلف الرئة المرتبط بالشيخوخة أثناء الشيخوخة البشرية الطبيعية.

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