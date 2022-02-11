الامارات | مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي : كل البنات نفسها في أبو جبل؟

شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية يهاجم منى الشاذلي : كل البنات نفسها في أبو جبل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، الإعلامية منى الشاذلي؛ بسبب السؤال التي وجهته لمحمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك حول حالته الاجتماعية وقولها إن كل البنات تسأل عن حالتك الاجتماعية.

وقال مبروك عطية، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هذا الأسلوب لا يصح؛ لأنه تعميم، مضيفًا: دا معناه إنه في 60 مليون بنت في مصر مهافيف وبيسألوا عن الحالة الاجتماعية لأبو جبل وهذا غير صحيح.

وتابع مبروك عطية: لو كان السؤال مهم أوي يا ست منى وأنتي خريجة جامعة أمريكية، كنتي قولي بعض البنات تسأل على حالتك الاجتماعية، مضيفًا: في بنات كتير لا تعرف الحارس محمد الشناوي ولا يعرفوا حتى مو صلاح وهذا ليس عيب فيهم عادي.

وتابع مبروك عطية، قائلًا: يا منى ربنا قال مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، ربنا هيسألك عنها، وهل عملتي سيرش إن كل البنت بتسأل هذا السؤال؟، مؤكدًا: هذه مؤاخذة محترمة لمذيعة محترمة حتى لا تتكرر هذا السؤال...أقول الله يسامحك عليها ويغفر لك

وأضاف مبروك عطية: كل البنات يا منى عايزة تتزوج أبو جبل، هل كل البنات نفسها في أبو جبل؟، في طرق كتير لمعرفة الحالة الاجتماعية لأبو جبل، وأقول الله يسامحك عليها ويغفر لك. بحسب " القاهرة 24"

وخلال ظهوره في حوار تليفزيوني، تلقى أبو جبل سؤالًا من الإعلامية منى الشاذلي حول حالته الاجتماعية، وما إذا كان متزوجا أم مطلق، ليرد حارس الزمالك على السؤال قائلًا: يعني.. هقولك بعدين.. الحالة الاجتماعية فيها مشاكل حاليا.

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