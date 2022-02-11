تناوله يوميا.. هذا الطعام يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يرى البعض أن اتباع نظام غذائي صحي يعني تناول خمس وجبات أو أكثر من الفاكهة والخضروات يوميًا، ولكن هناك أيضًا أطعمة أخرى يجب أن تكون منتظمة في نظامك الغذائي.

وللوقاية من السكتة الدماغية، هناك عدد من عادات الأكل الصحية التي يمكنك اتباعها، وهو لا يعني أنك بالتأكيد لن تصاب بسكتة دماغية، ولكنه يقلل من مخاطر إصابتك بها، وفقًأ لموقع express.

- سلوكيات تسبب السكتة الدماغية

تذكر جمعية السكتة الدماغية (SA) أن العديد من السلوكيات مثل التدخين أو عدم النشاط البدني يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم أو الرجفان الأذيني أو السكري أو الوزن غير الصحي.

- الوقاية من السكتة الدماغية

وللوقاية من السكتة الدماغية هناك عدد من عادات الأكل الصحية التي يمكنك اتباعها، وبحسب الجمعية، قد تكون على دراية بأن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة.

قد لا تدرك أن الأكل الصحي يقلل أيضًا من فرص إصابتك بسكتة دماغية أو نوبة نقص تروية عابرة، وتنصح الجمعية بتناول بعض البروتينات كل يوم، والتي يمكن العثور عليها في الأسماك الزيتية والفول والبازلاء والبقول والمكسرات والبذور.

وتوضح الجمعية أن الجسم يحتاج إلى كميات صغيرة من البروتين كل يوم، ويوجد البروتين في اللحوم والأسماك والفول والبقول ومنتجات الألبان مثل الحليب والجبن والبيض، ناصحة بالحرص على تناول قطع اللحم الخالية من الدهون ونزع جلد الدواجن كلما أمكن ذلك لتقليل كمية الدهون.

وعلى الرغم من أنه ينص على أن تناول أي نوع من الأسماك مرة واحدة على الأقل في الشهر يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، إلا أنه يجب أن تتناول حصة واحدة أو وجبتين فقط في الأسبوع بما في ذلك حصة واحدة من الأسماك الزيتية، نظرًا للكميات الصغيرة من الملوثات الموجودة في الأسماك، يجب عليك لا تأكل أكثر من أربع حصص في الأسبوع.

وتقول كلية الطب بجامعة هارفارد: "يعتبر ارتفاع ضغط الدم عاملاً هائلاً، حيث يضاعف خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار الضعف أو حتى أربعة أضعاف إذا لم يتم السيطرة عليه، فارتفاع ضغط الدم هو أكبر مساهم في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى كل من الرجال والنساء ".

ولتحقيق ذلك، قد تحتاج إلى تقليل الملح في نظامك الغذائي، بشكل مثالي إلى حوالي نصف ملعقة صغيرة.

- أعراض السكتة الدماغية

وتشمل أعراض السكتة الدماغية الرئيسية تغييرات في الوجه، فقد يكون وجهك قد سقط على جانب واحد، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام، أو قد تدلى فمه أو عينه.

قد تظهر العلامات أيضًا على الذراعين، فقد لا يكون الشخص قادرًا على رفع ذراعيه والاحتفاظ بهما هناك بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

كما قد يكون كلام المصابين غير واضح أو مشوه، أو قد لا يكون الشخص قادرًا على التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا، كما قد يواجه أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله له إذا كان مصابًا بسكتة دماغية.

- سبب السكتة الدماغية

مثل جميع الأعضاء، يحتاج الدماغ إلى الأكسجين والمواد المغذية التي يوفرها الدم ليعمل بشكل صحيح، فإذا تم تقييد تدفق الدم أو توقفه، تبدأ خلايا الدماغ في الموت، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إصابة الدماغ والإعاقة وربما الموت.

هناك سببين رئيسيين للسكتات الدماغية، وهما:

- نقص تروية الدم حيث يتوقف تدفق الدم بسبب تجلط الدم، وهو ما يمثل 85 في المائة من جميع الحالات.

- النزفية، حيث تنفجر الأوعية الدموية الضعيفة التي تغذي الدماغ.