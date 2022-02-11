زيت الأفوكادو.. ينبوع جمال شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الرابطة المركزية لمصففي الشعر الألمان إن زيت الأفوكادو يعد بمثابة ينبوع الجمال للشعر؛ حيث إنه يعمل على تقويته ويمنحه لمعانا جذابا.

وأوضحت الرابطة أن زيت الأفوكادو غني بالفيتامينات A و D و E و K، والتي تعمل على نمو الشعر وتقوية بنيته، ومن ثم حمايته من التقصف والتساقط.

كما يقوم زيت الأفوكادو بتغليف الشعر بطبقة حماية، مما يقيه من الأضرار الناجمة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنح زيت الأفوكادو الشعر ملمسا ناعما كالحرير ويضفي عليه لمعانا ساحرا يأسر الألباب.