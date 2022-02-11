الامارات | تحريات قضية محمد الأمين تكشف تفاصيل جديدة وهذه ماعثر معه عند القبض عليه

شكرا لقرائتكم خبر عن تحريات قضية محمد الأمين تكشف تفاصيل جديدة وهذه ماعثر معه عند القبض عليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت التحريات في قضية اتهام رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة، شركات المستقبل القابضة للإعلام، بهتك عرض 7 فتيات بالقوة تحت التهديد، بأن دبر لهن مكانا لإيوائهن دار الأيدي الأمينة لرعاية الأيتام، واستغل ضعفهن وحاجتهن وسلطته عليهن وذلك بقصد استغلالهن جنسيا، وكان ذلك مصحوبا بالتهديد بالأذى النفسي بأن هتك عرضهن إرضاء لشهواته.

ونشر موقع "القاهرة 24 " تفاصيل من محضر التحريات التي اشارت إلى أن محمد الأمين، قام بنقل ضحاياه إلى فيلا بإحدى قرى الساحل الشمالي لممارسة ذات الأفعال والإنتهاكات الجنسية للمجنى عليهن.

وأكدت التحريات أن المتهم قام بالإتفاق مع فتاه نزيله والتي تعول طفلا رضيعا مجهول النسب، مستغلًا ظروفها الشخصية والإجتماعية حيث أقنعها بالقيام بالتحريض والضغط علي باقي الفتيات الأخريات المودعات بداري الرعاية المشار إليها على قبولهن تحقيق نزواته الشهوانيه ورغباته، وقام بتعمد أخفائهها في مكان غير معلوم عقب علمه بتقدم بعض الفتيات ببلاغات ضده لوزارة التضامن الإجتماعي.

وكشفت التحريات ما كان بحوزة المتهم عند القبض عليه : هاتف ماركة توكي،هاتف ماركة أيفون إكس-إس ماكس،هاتف ماركة أيفون 11، هاتف ماركة أيفون إكس، محفظة شخصية سوداء اللون، تحتوي على: رخصة سلاح باسم محمد الأمين- رخصة قيادة صادرة من نادي السيارات- كارت غرفة رقم 2330 فندق الفور سيزون- رخصة قيادة صادرة من الكويت- عدد 4 أقراص فياجرا- إيصال مصرفي من شركة المزيني بمبلغ قدره 59 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 3 مليارات جنيه.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة رجل الأعمال محمد الأمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات أطفال، كن يقيمن في دار الأيدي الأمينة المملوكة له، وذلك بشهادة 13 شاهدا، وباعتراف المجني عليهن، وما أثبته الطب الشرعي، وما تبين من فحص هاتف المتهم، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

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