الامارات | لعشـــــاق Padbol شركة EmiratesPadPro تقيم أكبر أكاديمية بالعـــالــــم فــــي الإمــــارات العـــربــيــة المتــحــدة

شكرا لقرائتكم خبر عن لعشـــــاق Padbol شركة EmiratesPadPro تقيم أكبر أكاديمية بالعـــالــــم فــــي الإمــــارات العـــربــيــة المتــحــدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت أكاديمية EmiratesPadPro ،(EPP) وهي أكاديمية رياضية تدير وتنظم واحدة من أحدث وأسرع الرياضات نمواً في العالم - Padbol وهي المشغّل الوحيد للرياضة في الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف EmiratesPadPro أسبوعاً ترويجياً مفتوحاً للجميع للحضور وتجريب الرياضة من 10 فبراير إلى 20 فبراير 2022، حيث يمكن للضيوف الاستفادة من خصم 50٪.

سيقدم EmiratesPadPro (EPP) البطولات الدولية والوطنية ومباريات الدوري والتدريب ومعسكرات الأطفال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news