الامارات | بــرايمــــر غيـــر لامع جـــديــد يتحكّــم باللمعــان مــــن Gucci Beauty

شكرا لقرائتكم خبر عن بــرايمــــر غيـــر لامع جـــديــد يتحكّــم باللمعــان مــــن Gucci Beauty والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت علامة Gucci Beauty مستحضر Sérum De Beauté Fluide Matifiant الجديد، وهو أول برايمر غير لامع يحافظ على نضارة الماكياج، فيما يمنح البشرة إحساساً بالعناية. وتم تطوير تركيبة الجلّ الفائقة الحسيّة لجميع أنواع البشرة، وهي مصمّمة لتُجمِّل الملامح الفريدة بدلاً من إخفائها.

ينساب المستحضر بسهولة على البشرة، ويمتزج بسلاسة مع مستحضر الأساس للحصول على ماكياج طبيعي يدوم طويلاً، ولكن يمكن أيضاً استخدامه بمفرده لمجانسة البشرة وتمويه الشوائب. ينضم Sérum De Beauté Fluide Matifiant إلى أول برايمر من غوتشي ألا وهو Sérum De Beauté Fluide Soyeux ويوسّع مجموعة مستحضرات التجميل من Gucci Beauty، ليُوفّر لعشّاق الماكياج الخيار بين لمسة نهائية طبيعية أو غير لامعة.

ويمنح برايمر إحساساً بالانتعاش فور ملامسته للبشرة، حيث يذوب عليها، فيما تترك بُنيته الجلّ الناعمة والباردة غشاءً خفياً. تتحكّم التركيبة باللمعان طوال النهار وتُخفّف من مظهر المسام وتُحسّن ثبات الماكياج، بفضل غناها بمركّب منظِّم لدهون البشرة مُؤلّف من خلاصة شجرة «مؤامبي جون» وحمض الساليسيليك وبودرة الخيزران. وهو مُشبّع بمكونات العناية مثل حمض الهيالورونيك والغليسيرين، يمنحSérum De Beauté Fluide Matifiant بشرة طبيعية مثاليّة ومتجانسة. تُلطّف خلاصة ورد روزا سنتيفوليا البشرة، ويمنح البرايمر قوّة مضادات الأكسدة. تجعل التركيبة السلسة البشرة تبدو جميلة ومُعزّزة، سواء تم وضع البرايمر بمفرده أو تحضيراً لإطلالة كاملة. إنه متوافر بلون واحد شفاف وشامل.

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