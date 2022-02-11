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الامارات | «بيـــاتي بــاي ذا بيتـــش» يقــــــدم عـــروضاً خــــاصة فـــي شهـــر فـبرايـر

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعد مطعم «بياتي باي ذا بيتش» وجهة مستوحاة من ساحل أمالفي الإيطالي تُشكّل الملاذ المثالي للاحتفال.

ويقدم المطعم لضيوفه الكرام أمسية جميلة حالمة. يغمر المنظر الخلّاب المطلّ على الشاطئ الخلاب بأجواء ساحل أمالفي الساحرة.

وأعدّ الشيف التنفيذي باتوهان بياتي قائمة حصرية هذا الشهر، تزخر بأشهى الأطباق، ومنها طبق السلمون والساشيمي «Tzar Nicolai»، وكارباتشيو لحم واجيو مع الكمأة، والتاليوليني مع الكافيار، وسمك جون دوري المقلي، والختام مسك مع حلوى الفراولة المحضّرة من موس الفراولة والمربّى والسوربيه.

وقد خصّ مطعم «بياتي باي ذا بيتش» لعشّاق الحلويات بغرفة بأكملها للحلويات، تزخر بما لذّ وطاب من الكيكات والتورتات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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