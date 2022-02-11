الامارات | نيما نبافي يفوز بـ «بولغري للفن المعاصر»

شكرا لقرائتكم خبر عن نيما نبافي يفوز بـ «بولغري للفن المعاصر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دبي للثقافة بالشراكة مع مجموعة «بولغري»، بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، عن العمل الفائز في الدورة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر» خلال الحفل الذي استضافه الجناح الإيطالي في معرض «إكسبو 2020 دبي» وسط أجواء احتفالية فنية، وفاز الفنان الإيراني «نيما نبافي» بالجائزة.

واجتمعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الحفل، مع أعضاء لجنة تحكيم الجائزة، حيث اطلعت سموها على مسيرة هذه النسخة من الجائزة والأعمال المشاركة، وأثنت على ما بذله أعضاء لجنة التحكيم من جهود لإنجاح النسخة الحالية من الجائزة، مشيدة بالخبرات التي يتمتعون بها، وما يحملونه من تاريخ طويل وإنجازات مميزة في ساحات الإبداع محلياً وإقليمياً ودولياً، مؤكدة سموها حرص الهيئة الدائم على الاستفادة من الطاقات الإبداعية والخبرات العالمية في دعم الإبداع والمبدعين في الدولة وإثراء المشهد الإبداعي في الإمارة.

حضر حفل التكريم مدير عام دبي للثقافة، هالة بدري، والقنصل العام لإيطاليا في دبي، جوزيبي فينوشيارو، والمفوض العام الإيطالي لـ«إكسبو 2020 دبي»، باولو غليسنتي، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، والرئيس التنفيذي لمجموعة بولغري، جان كريستوف بابين، والمسؤول عن العلامة التجارية والتراث في بولغري، لوسيا بوسكايني.

وأكد خرباش أن رعاية «دبي للثقافة» لهذه الجائزة تترجم حرص الهيئة على دعم جميع المبادرات التي تسهم في إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، وتضيف بصمة جمالية إلى المشهد الفني والثقافي المشرق في الإمارة، وقال: «نتطلع من خلال دعمنا للجائزة أيضاً إلى رفد المبدعين وإلهامهم، وتحفيز طاقاتهم ورعايتهم لمواصلة مشاريعهم الإبداعية، وهو ما يعكس جوهر رؤيتنا في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب».

وكانت لجنة من ثلاثة خبراء ضمت جوسيبي موسكاتللو، ونجوم الغانم، وباتريشيا ميلنز، قد زارت خلال الشهر الجاري المعرض الذي أقيم للاحتفاء بجميع الأعمال المشاركة للتنافس على الجائزة خلال الفترة من الثالث حتى الثامن من فبراير، في معرض «فان دي جودنبرغ» في مركز دبي المالي العالمي. ومن بين 15 عملاً فنياً اختارت اللجنة ثلاثة أعمال للتنافس ضمن القائمة النهائية لكل من الفنان الإماراتي جمعة الحاج، والفنان الأردني المقيم في دبي كمال الزعبي، والفنان الإيراني الأميركي المقيم في دبي نيما نبافي؛ ليتم بعدها اختيار العمل الفائز من قبل لجنة التحكيم.

وتم عرض فيديو للأعمال المرشحّة للفوز، تلاه حفل موسيقي للفنانة الإيطالية ليندا بيوفانو والفنانة والعازفة الإماراتية إلهام المرزوقي. ثم تم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة التي حصدها الفنان الإيراني نيما نبافي.

وتسلّم نبافي درع الجائزة، الذي يحتفي بالحوار الجمالي والثقافي بين مدينتي روما ودبي، من خلال الجمع بين الصورة الظلية المستوحاة من روعة تصاميم مداخل وواجهات متاجر «بولغري» الفخمة، والزخارف المعمارية البديعة المستقاة من أصالة حي الفهيدي التاريخي وحي الشندغة في دبي. الدرع من تصميم المصمّمة الإماراتية كاملة العلماء وإنتاج ستوديو «أساطير» الإماراتي المتخصص في المنتجات المعاصرة التي تحتفي بالتراث الإماراتي الغني، واستُخدمت في صناعة الدرع مواد ذات رمزية ثقافية مهمة.

وسيُعرض العمل الفائز في الجناح الإيطالي في «إكسبو 2020 دبي»، كما ستتاح للفنان صاحب العمل فرصة زيارة مدينة روما في رحلة مدتها أسبوع لزيارة عالم «بولغري»، وزيارة متحف «دومفس أفريا» في المتجر الرئيس للدار في روما.

وكانت «جائزة بولغري للفن المعاصر» قد فتحت الباب في يوليو الماضي أمام الفنانين الإماراتيين والمقيمين لتقديم أعمال تتناول موضوع الجائزة؛ وهو «الجمال يجمع الناس»، من خلال التعبير بشكل خلّاق عن كيفية تواصل الناس جمالياً، وإبراز الحوار الذي يجمع بين مدن مثل دبي وروما عبر الموروث الفني والإبداعي الملهم للمدينتين.

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