الامارات | ليـــــالـــــــــــي الفـــــايكـــنــــج

شكرا لقرائتكم خبر عن ليـــــالـــــــــــي الفـــــايكـــنــــج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم مطعم فايكنج تجربة أعياد الفايكنج بلمسة معاصرة في إمارة عجمان، حيث يقوم المطعم بإحياء أجواء بطريقة فريدة من الفايكنج الفريدة المستوحاة من العصور الجرمانية، بدءاً من صخب فالهالا، والذي يعتبر سقفاً مهيباً وكبير الحجم، مصحوبة بموسيقى على طريقة الفايكنج القديمة. وتم تصميم المطعم ليكون ملاذاً مثالياً إلى العصور الوسطى، والذي يضم موسيقيين وراقصين باستعراض العاب نارية وفنانين برقص واستعراض السيف وآلات موسيقية.



ويتميز التصميم الداخلي بالأدوات والأسلحة والدروع والخشب الخام على الجدران وفن الفايكنج المميز. توفر النوتة الموسيقية الشاملة والأضواء الساطعة خلفية رائعة لهذه التجربة الآسرة التي تطمس الحدود بين الماضي والحاضر.

ويقدم المطعم قائمة من أطباق المغامرة الفريدة مطهية بشكل رائع لتجربة طعام لا تُنسى. كلها تتميز بالاستخدام المبتكر للتوابل الغريبة والطهي الفريد المستوحى من بلدان الشمال الأوروبي، والتي تم تحضيرها بشكل متعمد باستخدام التوابل والتقنيات الموروثة من الثقافة الأصيلة لعشيرة المحارب التي حكمت ذات يوم.

ومن الوجبات الشهية التي تشمل أصنافاً من المقبلات المتنوعة ولحوماً شهية، إضافة الى مجموعة من الحلويات.

وتُعد الموسيقى الشعبية شكلاً فريداً من أشكال الموسيقى التي تستمد جذورها من قصائد القرون الوسطى وشعراء الفالكيريز، وهي طريقة للناس للتعبير عن حبهم للتقاليد. تأسست في عام 2016 في فيرارا، وهي بلدة إيطالية، وهي فرقة بأغانٍ فولكلورية إيطالية قامت بتأليف وأداء موسيقى سلتيك وموسيقى القرون الوسطى وكذلك الموسيقى المحيطة بأصوات قبلية أصيلة في جميع أنحاء المنطقة.

الفرقة مستعدة لغناء القصص التقليدية من العصور الوسطى في قاعات مطعم Viking. تم تصميم العديد من الأدوات التي يستخدمها أعضاء الفرقة بأنفسهم لإعادة إنشاء الألحان والأصوات التي يقدرها من أسلاف الفايكنج.

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