الامارات | أجندة ثرية ومتنوعة لـ «طيران الإمارات للآداب»

شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة ثرية ومتنوعة لـ «طيران الإمارات للآداب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ اليوم فعاليات نهاية الأسبوع الثانية والأخيرة لمهرجان «طيران الإمارات للآداب» المُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، متضمناً مجموعة متنوعة من الجلسات وورش العمل التي تستعرض جملة من الموضوعات المشوقة، والتي تزيد من ثراء الحدث بوصفه احتفالية فكرية متعددة المسارات والاتجاهات، لتواكب مختلف الأذواق والاهتمامات والأعمار، لاسيما مع إقبال العائلات على حضور المهرجان خلال عطلة نهاية الأسبوع. وضمن فعاليات نهاية الأسبوع الأخيرة لهذه الدورة من المهرجان، المُقام بالشراكة مع الراعي الرسمي، طيران الإمارات، والشريك المؤسس، هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، سيكون اليوم الأول مخصصاً للمؤلفين المتخصصين في الأعمال الأدبية التي تركز على الرعب والجريمة.

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