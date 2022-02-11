أمراض القلب والرئة تؤثر على بعضها البعض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال البروفيسور توماس فويجتليندر إن أمراض القلب والرئة غالبا ما تترافق مع بعضها البعض وتؤثر على بعضها البعض؛ حيث إنها تشترك على سبيل المثال في بعض عوامل الخطورة، على رأسها التدخين، الذي يُلحق الضرر بالأوعية الدموية والمسالك التنفسية على حد سواء، كما أنها تشترك في بعض الأعراض، أبرزها ضيق التنفس.

وأضاف طبيب القلب الألماني أن مرض الانسداد الرئوي المزمن “COPD” يرفع خطر الإصابة بقصور القلب، في حين أن علاج قصور القلب يسهم في تحسين مسار مرض الانسداد الرئوي المزمن.

لذا يتعين على مرضى القلب الانتباه إلى صحة الرئة لديهم، وبالمثل يتعين على مرضى الانسداد الرئوي المزمن الانتباه إلى صحة القلب لديهم.