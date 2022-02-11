توقعات الأبراج وحظك اليوم: مراجعة حسابات لهذه الأبراج.. وضغوطات لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم، مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".
برج الحمل
مهنيًا: يتطلب منك القيام بالمزيد من المهام في عملك.
عاطفياً: تحقيق التوازن الصحيح في علاقة بشريك حياتك حالية أمرًا صعبًا اليوم.
مالياً: يتحسن اليوم الوضع المالي لديك، ما يجعلك تشعر بالسعادة.
- برج الثور:
مهنيًا: تؤثر مشاكلك مع أشخاص آخرين في وظيفتك على أدائك.
عاطفياً: تميل إلى المبالغة في حديثك مع شريك حياتك، ما لن يجعل الأمور أفضل.
مالياً: أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.
- برج الجوزاء:
مهنيًا: لا تدع زملائك في العمل الإيقاع بك في عديد من المشاكل.
عاطفياً: لا تدع الآخرون يتدخلون في حياتك العاطفية.
مالياً: عليك التركيز في عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.
- برج السرطان:
مهنيًا: اليوم ملئ بالضغوطات، لذا لا تلتفت إلى ما يريد إحباطك.
عاطفياً: تشعر بالرغبة الشديدة للخروج والتنزه مع شريك حياتك.
مالياً: تفكر في إيجاد مصدر دخل جديد، لتحسين وضع المالي.
- برج الأسد:
مهنيًا: إحساسك بعدم المسؤولية قد يضعك في مأزق.
عاطفياً: تنشأ المشكلة بينك وبين شريكك عندما يشعر بالتجاهل منك.
مالياً: تنتظر مكافأة تقديرا لعملك، قد تكون مالية أو معنوية.
- برج العذراء:
مهنيًا :تشعر بالملل الشديد تجاه وظيفتك، كن صبورا.
عاطفياً: تشعر ببعض التوتر مع الشريك، تعامل مع الأمر بحكمة.
مالياً: تجلب طاقتك الكبيرة النجاح والتقدم في عملك، ما يزيد من دخلك.
- برج الميزان:
مهنيًا: كن حذرا في أخذ كل شيء على أعصابك في العمل.
عاطفياً: تبذل قصاري جهدك لتجنب خسارة علاقتك بشريك حياتك.
مالياً: احذر التبذير وإنفاق الأموال في أشياء لا فائدة لها.
- برج العقرب:
مهنيًا: تبذل قصاري جهودك لتحقيق أهدافك التي طالما انتظارتها.
عاطفياً: تتلقى أخبارا سارة بشأن عودة شريك حياتك من رحلة عمل طويلة.
مالياً: يجب عليك أن تطالب بمستحقاتك المالية في عملك.
- برج القوس:
مهنيًا: أنت على وشك تحقيق جزء كبير من أهدافك.
عاطفياً: تمر بصعوبات مع الشريك، تجازوها بحكمة وعقل.
مالياً: لديك تحسن على الصعيد المالي، ولكن احذر التبذير.
- برج الجدي:
مهنيًا: تفكر كثيرا اليوم في ترتيب أولوياتك لبدء مشروع جديد.
عاطفياً: يساعدك قضاء وقت ممتع مع الشريك على تحسين علاقتكما.
مالياً: كن حذرا فأنت كثير الإنفاق.
- برج الدلو:
مهنيًا: تمر ببعض الضغوطات والتوتر في عملك.
عاطفياً: تقابل اليوم شخصا جديدا تشعر بالحب تجاهه.
مالياً: تفاؤلك وطبيعتك الإيجابية تقوي علاقتك بالآخرين، ما يزيد دخلك.
- برج الحوت:
مهنيًا: حان الوقت الآن لمراجعة خطتك المهنية في عملك.
عاطفياً: من الأفضل التحدث مع شريك الحياة، لتقييم علاقتكما العاطفية.
مالياً: تبحث عن فرصة عمل أخرى، لتحسين وضعك المالي.