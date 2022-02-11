"حارس المنتخب أكد وجود مشاكل في زواجه".. معلومات عن سمارة يحيى زوجة أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

تألق حارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، ما جعله يحظى باهتمام كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر محرك البحث جوجل، وكذلك زوجته سمارة يحيى.

وكان أبو جبل ألغى متابعته لحساب زوجته وحذف صورهما من حسابه على "إنستجرام" بدورها قامت سمارة بخطوة مماثلة.

ومن هنا انتشرت الشائعات حول انفصالهما، فما الحقيقة وراء ذلك، "الخليج 365" يعرض لكم تفاصيل القصة بعد تصريح من أبو جبل حول حالة الاجتماعية خلال لقاءه اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم".

تحفظ محمد أبو جبل أثناء حديثه عن حالته الاجتماعية، ردا على سؤال طرحته الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" عبر قناة CBC، ورفض في البداية الإجابة على السؤال، قبل أن تؤكد له "الشاذلي" أن العديد من الفتيات طرحن عليها السؤال قبل بداية تصوير الحلقة، وقال أبو جبل: "الحالة الاجتماعية فيها مشاكل كتير"

وفي إبريل من العام 2021، احتفل محمد أبو جبل الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بعقد قرانه على سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر.

وتعتبر زوجته سمارة يحيى من أصول جزائرية:

ولدت سمارة في مدينة بومرداس في شمال الجزائر.

- يبلغ عمرها 28 عاما.

- حصلت "سمارة" على ليسانس في التسويق وأكملت دراساتها العليا في الولايات المتحدة في مجال الاتصالات.

- درست اللغة اﻹنجليزية في بريطانيا لمدة عام.

- تسعى لعمل مشاريع تخدم الإنسانية، ولديها عدد من المشاريع الخاصة بالأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة.

- تحب التصوير والفن ودائمًا ما تحرص على رشاقتها وتلعب الرياضة.

- تركز حاليًّا على عملها كموديل في مجال الموضة بعد فوزها في مسابقات ملكات الجمال.

- دخلت عالم الموضة بترشيح من شقيقتها.

- في الأول من مارس عام 2020 تم الإعلان رسميا عن سحب لقب ملكة جمال العرب لسنة 2019 من أميرة يحيى سمارة، ومنحه للوصيفة الأولى فريال حمامة.

- المتحدث الرسمي باسم المسابقة، قال في تصريح لـ"النهار" الجزائرية، إنه تم سحب اللقب من سمارة؛ بسبب إخلالها بالعقد المبرم بينهما"، فخلال سنة التتويج، حصلت خروقات كثيرة من طرف "الأميرة سمارة"، مؤكدا أن الهدف من مسابقة الجمال ليس تجاريا، بل هو خيري.

- مثلت سمارة يحيى بومرداس في المسابقة التي أقيمت بمصر، واستطاعت أن تقتنص اللقب.

- هي تحب الرياضة وتهتم بها ومن هنا تعرفت على زوجها محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ونشأت بينهما قصة حب توجت بالزواج.