محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كم مرة سمعت أشخاصًا خاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، يقولون إنهم غير قادرين على إنقاص الوزن على الرغم من تجربة عدد من طرق إنقاص الوزن.

وفيما يلي نوضح لكم هل من الصعب فقدان الوزن بعد سن الأربعين وأسباب اكتساب الوزن بعد سن الأربعين، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

تقول دراسة أجريت عام 2020 من جامعة وارويك ومستشفيات جامعة كوفنتري ووارويكشاير ونشرت في مجلة Clinical طب الغدد الصماء.

"مع تقدم العمر يتغير تكوين الجسم كثيرًا، بالإضافة إلى أن التغيرات المرتبطة بالعمر في تكوين الجسم تحدد الصحة العامة في وقت لاحق من الحياة.

لذلك من أجل إنقاص الوزن بعد سن معينة يجب مراجعة تقنيات إنقاص الوزن وفهم ما يصلح وما لا ينفع.

لماذا يكتسب المرء الوزن في منتصف العمر؟

عادة ما يُلاحظ أن الأشخاص يزداد وزنهم بعد الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وذلك لأن العضلات الهزيلة في جسم الإنسان تبدأ في التدهور خلال منتصف العمر والعضلات الهزيلة تحرق السعرات الحرارية لذلك مع وجود عضلات أقل رشاقة في الجسم، فإن كمية السعرات الحرارية التي يأخذها الفرد لا يتم استخدامها وتزيد من الوزن، لذلك بعد سن معين إذا لم يشاهد الانسان كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها في اليوم فهناك فرصة أكبر لزيادة الوزن.

ويساهم النشاط البدني الأقل أيضًا في زيادة وزن الجسم وكلما تم حرق سعرات حرارية أقل يتباطأ جسم الإنسان، بالإضافة إلى ذلك يعتاد الأشخاص نفسياً على عدم القيام بعمل بدني كافٍ بعد سن 35، وبعد منتصف العمر يميل الأشخاص إلى التكيف مع نمط حياة غير مستقر.

والإجهاد هو أيضًا سبب رئيسي آخر وراء زيادة وزن الجسم خلال الأعمار المتأخرة، ومع تقدم العمر تميل الصحة العقلية العامة إلى التدهور جزئيًا بسبب نمط الحياة والعادات الغذائية وبسبب العوامل البيئية والبيولوجية والاجتماعية والعديد من العوامل الأخرى، ويؤثر الإجهاد على خفة حركة الإنسان مما يجعله أقل نشاطًا.

كيفية إنقاص الوزن في الأربعينيات؟

-التقليل من السعرات الحرارية.

- التركيز أكثر على تناول المزيد من الألياف والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

-تجنب تناول الأطعمة المصنعة غير الصحية على الإفطار.

- لا تفوت تناول وجبة فطور صحية.

- لا تنس شرب ما لا يقل عن 7-8 أكواب من الماء كل يوم.

- لا تفوت وجبات صغيرة بين الوجبات الرئيسية.

- لا تأكل وجبة دسمة أثناء الليل.

- لا تستهلك القهوة أو الشاي أو المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة المحلاة بالسكر بكميات زائدة.

- لا تفوت القيام بالتمارين الرياضية.

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