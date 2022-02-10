الامارات | صورة توثق الابتسامة الأخيرة.. مصرع فلسطينيين سقطا من ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب

شكرا لقرائتكم خبر عن صورة توثق الابتسامة الأخيرة.. مصرع فلسطينيين سقطا من ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي شابان فلسطينيان مصرعهما، أول من أمس الأربعاء، إثر سقوطهما من الطابق 40 من مبنى سكني قيد الإنشاء في تل أبيب.

وسلطت وسائل الإعلام العبرية أمس الخميس الضوء على التقاط صورة لفلسطينيين اثنين وهما على ارتفاع 40 طابقا في تل أبيب.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية صورة للشابين وأكدت أن غازي أبو سبيتان وأحمد الصياد، نشرا صورة لهما وهما على ارتفاع 40 طابقا في مبنى بمدينة تل أبيب.

وأوضحت الصحيفة أن الصياد وسبيتان قد تم تصويرهما وهما يبتسمان للكاميرا في الدور الأربعين للمبنى، علما أنهما من سكان مدينة القدس الشرقية.

وكانت تلك الصورة الأخيرة لهما، حيث سقطا من سقالة على هذا الارتفاع الكبير ولقيا مصرعيهما.

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