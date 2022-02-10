"مش للعشاق بس".. أفكار مختلفة للاحتفال بعيد الحب مع أسرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

يعتبر عيد الحب أمرًا رائعًا لتذكيرنا بفعل شيء خاص إضافي لأحبائنا، لإظهار حبنا بطريقة بسيطة.

وعادة يقتصر مفهوم الاحتفال على الزوج والزوجة أو المرتبطين عاطفيا فقط، ولكن يجب أن يتغير هذا التفكير وأن يشرك الأهالي أولادهم.

فيما يلي إليكم 10 طرق للاحتفال بعيد الحب كعائلة، وذلك كما ذكر في موقع "sunshine".

- يجب تخصيص وقت لمشاركة الأطفال في الاحتفال، ولو لوقت قليل ومناقشتهم في مفهوم الحب وأهميته.

- على الزوجة تزيين المنزل بالكامل بالورود الحمراء وخاصة غرفة النوم.

- إهداء الزوجة شريك حياتها هدية بسيطة، لا يشترط أن تكون باهظة الثمن، ولكن من الأفضل قبل شرائها التفكير فيما يحتاجه زوجها.

- يفضل الاستعداد للاحتفال بالفلانتين في المنزل، من خلال ارتداء فستان سهرة، مع وضع مكياج مناسب، وذلك يساعد كثيرا على الشعور بالتغيير.

- يجب تحضير الزوجة الأطعمة المفضلة والعصائر والحلويات التي يفضل زوجها وأولادها تناولها، استعداداً للاحتفال بعيد الحب.

- يجب إضافة الزهور الحمراء والقلوب والشموع، وهذا يساعد كثيرا على إضافة طابع رومانسي إلى منزلك.

- يمكن قضاء ليلة الفلانتين في مشاهدة بعض الأفلام الرومانسية والاستماع للأغاني الرومانسية مع أسرتك.

- إذا كان زوجك يعمل في دولة مختلفة بالخارج يمكنك الاحتفال معه بعيد الحب من خلال إجراء مكالمة فيديو.

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