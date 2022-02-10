بأقل من 100 جنيه.. هكذا تستمتع بـ"خروجة سعيدة" في إجازة نصف العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتعد اختيارات الأماكن للتنزه برفقة أسرتك ضمن خطة ترفيهية لقضاء إجازة نصف العام، لكن الفاصل هو "الميزانية المحددة"، لذا نرشح لكم عددًا من أماكن الخروجات التي يمكن اختيارها لقضاء أسعد اللحظات مع أسرتك، وبميزانية لا تزيد على 100 جنيه.

- مركب وسط النيل

يمكنكما أن تشعران بأجواء أسرية بشكل مختلف، في جولة ممتعة وسريعة بأحد المراكب السياحية الموجودة على أي مرسى بالنيل.

لن تكلفك الرحلة الواحدة المشتركة أكثر من 10 جنيهات سعر التذكرة للفرد الواحد، أو أن تأخذا جولة نيلية منفردة دون أن يكون معكما أحد على المركب عبر اتفاق مع أحد أصحاب المراكب بوقت محدد، وقد تقضي 30 دقيقة أو ساعة على مركب وحدكما بـ100 جنيه "حسب اتفاقك مع صاحب المركب".

- سينمات تذكرتها أقل من 60 جنيهًا

إذا كنتما من عشاق مشاهدة الأفلام الجديدة في السينمات، فيمكنكما اختيار فيلكما المُفضل في إحدى السينمات التي لا تزيد تذكرتها على 60 جنيهًا ومنها:

- سينما زاوية: سعر التذكرة 50 جنيهًا لكل الحفلات، وعنوانها: 15 عماد الدين، وسط البلد.

- سينما التحرير سعر التذكرة 50 جنيهًا لكل الحفلات، وعنوانها: 122 شارع التحرير الدقي.

- سينما مترو، تتراوح أسعار التذاكر من 45 لـ55 جنيهًا حسب ميعاد الحفل، وعنوانها: 35 شارع طلعت حرب.

- سينما أوديون، تذكرتها من 30 لـ50 جنيهًا حسب ميعاد الحفل، وعنوانها: 4 شارع عبدالحميد سعيد، طلعت حرب.

- سينما جولف سيتي، أسعار التذاكر من 40 لـ60 جنيهًا حسب ميعاد الحفل، وعنوانها: مدخل مدينة العبور، جولف سيتي مول.

الحدائق العامة:

أما إذا كنتما تريدان قضاء المزيد من الوقت مع بعضكما البعض والاستماع بالحديث عن الأمور التي تخصكما في الهواء الطلق وتهيئة جو ممتع لأطفالك للاستمتاع باللعب، فيمكنكما الاتجاه إلى إحدى الحدائق العامة، ومنها:

- حديقة الأزهر: نظرًا لأن مساحة ضخمة توفّر لكما مساحة قليلة من الخصوصية وسط الخضرة والاستمتاع بالحفلات الموسيقية أو العروض الفنية التي تستضيفها الحديقة، كما أنها تحتوي على عدد من المقاهي، وتفتح أبوابها يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وتبلغ أسعار التذاكر في جميع الأيام 10 جنيهات، ما عدا يوم السبت 15 جنيهًا.

حديقة الأزهر تقع في منطقة الدراسة على طريق صلاح سالم، بعد مشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية وقبل قلعة صلاح الدين الأيوبي ومنطقة السيدة عائشة.

- الحديقة الدولية: من أبرز المعالم السياحية التي تتمتع بها القاهرة، وهي من أفضل الحدائق الكبرى المشهورة، وتقع في مدينة نصر وتضم ثلاثة أجنحة رئيسية، هي الجناح الأوروبي، والجناح العربي، والجناح المصري، والدخول بـ5جنيهات وتضم ملاهي ومساحات خضراء وحفلات للصغار.

- الحديقة اليابانية: من أكثر الحدائق التي تتمتع بمناظر خلابة تجعلها قبلة عشاق التصوير والاحتفاظ بصور تذكارية للحظات السعيدة، كما أنها تحتوي على أشهر التماثيل الخاصة بالحضارة اليابانية، وبرجولات متعددة الأدوار على النظام الياباني، كما أن للأطفال ألعابًا ترفيهية وأشجارًا ونباتاتٍ نادرةٍ يرجع عمرها إلى 80 عامًا، وسعر التذكرة الواحدة 10 جنيهات.

- حدائق أخرى، هناك العديد من الحدائق العامة التي يمكن الذهاب إليها، مثل حديقة الفسطاط أو الأسماك أو الأورمان أو غيرها.

- الحسين وشارع المعز

منطقة الحسين من أهم الأماكن التي يحرص الكثيرون على قضاء أفضل الأوقات بها، وتتميز بالعديد من المزارات الأثرية والأماكن التاريخية.

يمكنكما الاستمتاع بالترجل في شارع المعز الشهير المتميز بالطابع المعماري الفريد، ويمكنكما التقاط أفضل الصور هناك، وسط المزارات التاريخية والمباني الفريدة.

أيضا "بيت السحيمي" له رونق آخر يضعه في مقدمة البيوت التراثية والأثرية في القاهرة، فالمكان ثقافي تاريخي معماري، وجدران البيت تتميز بتصميم معماري شرقي يقع تحديداً في الدرب الأصفر، وهو قريب من شارع المعز، وهو يعمل يوميًا من الساعة الـ9 صباحًا إلى الثالثة مساءً، وسعر تذكرة الدخول: 5 جنيهات.

وإذا أهرقكما الترجل كثيرًا في شارع المعز ومنطقة الحسين، يمكنكما الاستراحة على أحد مقاهي الحسين، وحتى لا يتعدى حساب المشروبات الميزانية المحدّدة، فاسأل عن أسعار المشروبات قبل أن تطلبها، وإن وجدتها كبيرة يمكن أن تختار أخرى مناسبة، ويمكن أن تكون مقاهي "الغورية" خلف مسجد الأزهر دليلًا لك دون اللّف كثيرًا.

- المركز الدولي للبولينج

إذا كنتِ وشريككِ من محبي الحركة والنشاط والحماس فأفضل مكان هو: "المركز الدولي للبولينج"، وغير البولينج يضم المركز مجموعة من الألعاب الأخرى التي تجعله خيارك الأروع، إذا كنت تبحث عن أماكن فى القاهرة للخروج.

سعر التذكرة 20 جنيهًا وسعر جيم البولينج 30 جنيهًا، وهو مفتوح طوال الأسبوع من الساعة 11 صباحًا إلى 1 صباحًا.

العنوان: الاستاد، مدينة نصر، القاهرة.

- برج القاهرة

يمكنكم البدء بالرحلة في برج القاهرة من الداخل من خلال المصعد، فالصعود إلى أعلى البرج يستغرق حوالي 45 ثانية؛ لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة، الأهرام، مبنى التليفزيون، النيل، وقلعة صلاح الدين، وسوف تشعر وأنت تنظر في النظارة المكبرة أنك تزور مصر كلها في لحظة واحدة.

يمكنكم الذهاب إلى مطعم برج القاهرة في الطابق رقم 14، وعلى ارتفاع 160 مترًا، ويتميز هذا المطعم

بشكله الدائري والذي يدور حول نقطة ارتكاز؛ لترى القاهرة، ويمكنكم التقاط بعض الصور التذكارية معًا.

سعر التذكرة 40 جنيهًا، العنوان: شارع البرج بجزيرة الزمالك بجوار النادي الأهلي.

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