صحية ومفيدة.. 8 هدايا يمكنك تقديمها لشريك حياتك في الفلانتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

مع اقتراب يوم عيد الحب الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، نسعد لشراء الهدايا التقليدية، لكن فكرت يوما في تقديم هدايا صحية؟

لذا نقدم لكم مجموعة من الأفكار لهدايا صحية يمكن تقديمها في عيد الحب لشريك حياتك، وفقا لما ذكره موقع" boldsky".

- اشتراك في جيم:

قضاء وقت رياضي في صالة الألعاب الرياضية للحفاظ على لياقته وتقوية العضلات، من أكثر الهدايا التي سيسعد بها.

- جهاز التدليك:

من الهدايا الرائعة التي يمكن تقديمها لشريك حياتك، لأنه يساعده على الاسترخاء بعد يوم طويل من العمل، تحسين تدفق الدم، إضافة إلى تقليل توتر العضلات، وتخفيف تصلب المفاصل.

- حذاء رياضي:

يعتبر من الهدايا الصحية المفيدة، فهو يساعد في امتصاص الصدمات، كما أنه خفيف الوزن وملائم لممارسة التمارين الرياضية.

- كريم حب الشباب:

إذا كان شريكك يعاني من حب الشباب على وجهه، فيمكنك منحه كريمات حب الشباب المختبرة من قبل أطباء الجلدية والتي تساعد في إزالة البثور وتجعل البشرة ناعمة.

- الزيوت العطرية للعلاج بالروائح:

الزيوت العطرية مختلفة قليلاً عن الزيوت العادية؛ إذ إنها تحتوي على مركبات نباتية تعطي رائحة ذات خصائص علاجية، تساهم في تحسين الحالة المزاجية وتخفيف الألم.

- قناع النوم:

يكون إهداء قناع النوم لشريكك أفضل طريقة لتدليل شريكك في عيد الحب، إذ يسمح له بالنوم بشكل أسرع، ما يساعد بدوره في تحسين نوعية النوم وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض مثل السمنة وأمراض القلب.

- ماكينة صنع القهوة:

إذا كان من محبي القهوة، يمكنك تقديمه كهدية لشريك الحياة، إذ تساهم في التقليل من الإصابة بمرض السكري، وتعزيز مستوي الذاكرة والإدراك.

- بنطلون اليوجا:

عبارة عن بنطلون مصنوع من نسيج أكثر سمكًا ومتانة يساعدك على تمدد جسمك جيدًا لأداء أوضاع مختلفة أثناء اليوجا، كما أن البنطلون يمكن ارتدائه بعد العمل أو في صالة الألعاب الرياضية.

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